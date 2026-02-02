Prošlo je godinu dana od najgoreg trejda u istoriji NBA lige

Prošlo je godinu dana od kada je napravljen, po mnogima, najgori trejd u istoriji NBA lige i kada je Luka Dončić poslat u Lejkerse.

Luka Dončić je trejdovan u Los Anđeles Lejkerse. Tako je glasio tvit poznatog novinara Šamsa Čaranije prije tačno godinu dana, 2. februara 2025. godine je imao objavu koja je šokirala cijeli svijet. Uostalom, mnogi košarkaši su i sami priznali da su mislili da je njegov nalog hakovan ili da mu je neko ukrao telefon i da je nemoguće da bi Dalas uradio tako nešto.

Ispostavilo se da nije ništa od toga, već je zaista došlo do razmjene u kojoj je Dončić otišao u Lejkerse sa Maksijem Kleberom i Markifom Morisom, Mavsi su dobili Entonija Dejvisa, Maksa Kristija, pravo pika prve runde za 2029. godinu, a Juta je dobila Džejlena Hud-Šifina i dva pika druge runde za 2025. godinu. Kada se sve ovo stavi na papir, šok je još veći. Zvuči nemoguće da Dalas za jednu od najvećih zvijezda NBA lige nisu "opljačkali" tim iz Los Anđelesa.

Kao najveći krivac za to proglašen je generalni menadžer Niko Herison koji je imao tu ideju za trejd. Nastao je potpuni haos, navijači su protestovali danima ispred dvorane, javno tražili otkaz za Herisona kog su čelnici kluba branili i branili, sve do novembra kada je konačno otjeran.

On je dobio otkaz, ali vrijeme ne može da se vrati. Dalas je napravio najveću grešku u istoriji NBA lige i napravljen je trejd koji je zauvijek uzdrmao najjaču ligu na svetu. Prosto, kada vidite da je igrač koji je važio za nedodirljivog poslat u drugi klub, čemu drugi da se nadaju...

"Velika greška, volio bih da su me konsultovali"

Prošlo je godinu dana od trejda, prije nego što se sve to dogodilo milijarder Mark Kjuban prodao je većinski udio u vlasništvu porodici Adelson za oko 3,5 milijardi dolara. Ostao je u klubu, ali ga niko nije konsultovao prije trejda.

"To je bila velika greška. Volio bih da su me bar pozvali, da popričamo pre svega toga. Ljudi koji su bili odgovorni za taj trejd su otišli, bar većina njih. I smatram da je to bilo neophodno", rekao je Kjuban novinaru Marku Stajnu godinu dana poslije haosa.

Teorija zavjere i "namješten" draft

Poslije svega što se desilo postoji i jedna teorija zavjere koja je sve češće tema u javnosti. O čemu se tačno radi? O tome da je NBA draft "namješten" kako bi se Dalasu vratilo za to što je poslao Dončića u jedan od najvećih klubova u ligi. I da je zato tim iz Teksasa dobio pravo prvog pika i doveo Kupera Flega, supertalentovanog igrača o kom se toliko piše i priča.

Dalas je na draft lutriji imao samo 1,8 odsto šanse da dobije pravo prvog izbora. Bili su 10. na Zapadu u toj sezoni, bilo je pet lošijih ekipa na njih u toj konferenciji, šest na Istoku, djelovalo je nemoguće, ali je Dalas na kraju imao sreće i pobijedio na draft lutriji i uzeo Flega. Da li je stvarno bilo "štelovanja" ili je samo puka sreća, vjerovatno nikada nećemo saznati.

Kakvo je stanje poslije godinu dana?

Kada je u pitanju rezime stanja godinu dana posle šokantnog trejda, jasno je da su Lejkersi mnogo bolje prošli. Trenutno su na šestoj poziciji na Zapadu sa skorom 29-19 i bore se za mjesto u plej-ofu. Luka Dončić dominira i vodi ekipu.

Dalas je sa druge strane na 11. poziciji sa skorom 19-30 i grčevito se bori za mjesto u plej-inu. Fleg pruža dosta dobre partije, dok Dejvis koji je doveden u toj razmjeni skoro da ne igra uopšte, više je u bolnici i na rehabilitaciji od raznih povreda nego na terenu.

