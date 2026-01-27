logo
Dončić u nevjerici gledao zakucavanje: O reakciji Slovenca bruju NBA, a on isti potez izveo sa 13 godina

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rekacija Luke Dončića poslije zakucavanja Džeksona Hejza privukla je mnogo pažnje.

Rekacija Luke Dončića poslije zakucavanja Džeksona Hejza Izvor: Screenshot/Twitter/@LakeShowYo

Lejkersi su pobijedili Čikago, a Luka Dončić ponovo je bio najbolji na terenu za "jezeraše". A, jedan od momenata koji je mnogima privukao pažnju bilo je zakucavanje Džeksona Hejza, a posebno je bila zanimljiva reakcija reprezentativca Slovenije nakon ovog poteza.

Imali su Bulsi napad, ali je Hejz ukrao loptu Džošu Gidiju i krenuo u kontranapad ka košu rivala. Bio je odmah Luka Dončić da će to biti sigurni poeni za njegov tim, pa je zastao da isprati čitavu akciju. Hejz je brzo trčao ka košu Čikaga, potom krenuo na zakucavanje, kad je shvatio da oko njega nema igrača rivalskog tima. Loptu je provukao kroz noge i zakucao na opšte oduševljenje svog tima.

Čitav potez ispratio je i Luka Dončić koji je nakon zakucavanja u nevjerici skupio ruke. Malo je reći da je bio u čudu nakon zakucavanja Hejza u četvrtoj četvrtini dva minuta prije kraja utakmice.

Pogledajte reakciju Luke Dončića poslije zakucavanja: 

Međutim, Luka ne bi bio Luka da nije imao neku šalu na račun saigrača. Te je poslije meča otkrio da je on izveo isti potez sa samo 13 godina. "Uradio sam to kad sam bio tinejdžer. Imam video", rekao je Dončić. 

Najefikasniji na meču standardno je bio Luka Dončić, koji je susret završio sa 46 postignutih poena, imao je i 11 asistencija, ali i sedam skokova za 38 minuta na terenu. Dončić je šutirao 7/11 za dva i 8/14 za tri poena. Našao se na listi strijelaca i Lebron Džejms koji je ubacio 24 poena, dok je Rui Hačimura ubacio 23.

U poraženom timu bolji od ostalih bio je Kobi Vajt sa 23 poena, a pratili su ga Ajo Dosunmu sa 20, Džoš Gidi sa 19 i Nikola Vučević sa 18. Najbolji crnogorski košarkaš imao je uz to i 11 skokova i pet asistencija.

