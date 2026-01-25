"Jokić nije izlazio iz sobe, samo je igrao igrice": Legenda otkrila kako se Nikola promijenio

Legendarni Italijan Danilo Galinari podsjetio se saradnje sa najboljim centrom planete Nikolom Jokićem.

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Legendarni italijanski košarkaš i nekadašnji saigrač Nikole Jokića u Denveru Danilo Galinari kaže da nije ni slutio da će Srbin izrasti u najboljeg igrača na svijetu. Podsjetio se kako je sve izgledalo na njegovom početku NBA karijere i otkrio kako ga je motivisao da postane još bolji.

Galinari je krajem prošle godine završio veliku karijeru, a sa Jokićem je sarađivao u periodu od 2015. do 2017. godine kada je prešao u u Los Anđeles Kliperse.

"Nisam mislio da će da bude najbolji igrač na svijetu. Na kraju njegove druge sezone u Denveru, počeo je da daje nekoliko tripl-dablova. Kad je u finišu sezone dao tri ili četiri tripl-dabla, ja samo bio u fazonu: 'Okej, sada si to uradio, ali moraćeš da nastaviš to da radiš'. Mislim da me je poslušao jer je za njega tripl-dabl kao za nas ispijanje kafe ujutru", rekao je novopečeni penzioner.

Otkrio je kako se Nikola transformisao u odnosu na onog klinca koji je bio povučen i samo igrao igrice u svojoj sobi.

"Nije pričao toliko. Kada idemo na put, igrao je igrice non stop, nikada nije izlazio iz sobe. Naravno, sada se sve promijenilo, on je lider tima, izgradio je samopouzdanje, tim veruje u njega", kaže slavni as.

Pitanje je trenutka kada ćemo ponovo na terenu videti Nikolu Jokića koji je morao na pauzu zbog povrede koljena. Svi se nadaju da će se vratiti do kraja januara kako bi nastavio pohod na četvrtu MVP titulu.

Srpski as trenirao je pred meč Denvera i Vašingtona prije dva dana, ali nije zaigrao. U dosadašnjem dijelu sezone prosječno bilježi tripl-dabl od 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija.

