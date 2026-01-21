Dončić pokazao koliko poštuje Nikolu Jokića: Dok NBA hoće da ga "opljačka", smio je ovo da kaže

Jasna poruka Luke Dončića o tome da je Nikola Jokić ipak MVP ove sezone iako NBA liga hoće da ga suspenduje i oduzme mu tu nagradu.

Izvor: Twitter/LukaUpdates

Nikola Jokić igra fantastično ove sezone u NBA ligi, međutim najvjerovatnije će ostati bez MVP nagrade zbog novog pravila koje je na snazi. Da bi se uopšte kvalifikovao da učestvuje u igri za nagradu, Jokić mora da odigra najmanje 65 utakmica, ali će se to teško dogoditi pošto je propustio već 12 i trener nema dobre vijesti o njegovom povratku na teren.

Koliko je to problematično za Denver vidjeli smo prethodne noći kada su LA Lejkersi uspjeli da ih "pregaze" u drugom dijelu meča i da dođu do pobjede, a Jokić je mogao samo da priđe Dončiću i čestita mu na pobjedi - i rekordu koji mu je "ukrao".

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Da li će mu "ukrasti" i MVP trofej? Igra Dončić odlično ove sezone i prosječno bilježi 33,5 poena po meču, 8,7 asistencija i 7,7 skokova, tako da je uz Šeja Gildžes-Aleksandera najozbiljniji kandidat da uzme Jokićevu nagradu, pošto će Somborac biti vrlo vjerovatno diskvalifikovan od učešća u trci za nju.

Međutim, ako pitate Dončića, kod njega dilema ne postoji - samo je jedan MVP: "Kako će nam biti večeras? Drugačije je, vidite Nikola Jokić je MVP, bez njega je Denver drugačiji tim, ali su i dalje sjajan tim. Imaju dosta odličnih igrača koji mogu da istupe i na njih ćemo se fokusirati", naglasio je Slovenac poslije utakmice u kojoj je u drugom poluvremenu "dodao gas" i odveo je tako Lejkerse do pobjede.

Luka thanks everyone that voted for him for All-Star. Says he does miss Austin on the court but they have to make sure he is fully healthy to come back. Also says Nikola is the MVP.pic.twitter.com/Q1tbE4VQuV — Luka Updates (@LukaUpdates)January 21, 2026



Podsjetimo, Luka Dončić do sada nijednom nije bio MVP u NBA ligi, a najbliži tome bio je 2024. godine kao igrač Dalasa, kada je njegova ekipa igrala finale. U toj sezoni MVP je bio Jokić.