logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončić pokazao koliko poštuje Nikolu Jokića: Dok NBA hoće da ga "opljačka", smio je ovo da kaže

Dončić pokazao koliko poštuje Nikolu Jokića: Dok NBA hoće da ga "opljačka", smio je ovo da kaže

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jasna poruka Luke Dončića o tome da je Nikola Jokić ipak MVP ove sezone iako NBA liga hoće da ga suspenduje i oduzme mu tu nagradu.

Luka Dončić smatra da je Nikola Jokić MVP NBA Izvor: Twitter/LukaUpdates

Nikola Jokić igra fantastično ove sezone u NBA ligi, međutim najvjerovatnije će ostati bez MVP nagrade zbog novog pravila koje je na snazi. Da bi se uopšte kvalifikovao da učestvuje u igri za nagradu, Jokić mora da odigra najmanje 65 utakmica, ali će se to teško dogoditi pošto je propustio već 12 i trener nema dobre vijesti o njegovom povratku na teren.

Koliko je to problematično za Denver vidjeli smo prethodne noći kada su LA Lejkersi uspjeli da ih "pregaze" u drugom dijelu meča i da dođu do pobjede, a Jokić je mogao samo da priđe Dončiću i čestita mu na pobjedi - i rekordu koji mu je "ukrao".

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Da li će mu "ukrasti" i MVP trofej? Igra Dončić odlično ove sezone i prosječno bilježi 33,5 poena po meču, 8,7 asistencija i 7,7 skokova, tako da je uz Šeja Gildžes-Aleksandera najozbiljniji kandidat da uzme Jokićevu nagradu, pošto će Somborac biti vrlo vjerovatno diskvalifikovan od učešća u trci za nju.

Međutim, ako pitate Dončića, kod njega dilema ne postoji - samo je jedan MVP: "Kako će nam biti večeras? Drugačije je, vidite Nikola Jokić je MVP, bez njega je Denver drugačiji tim, ali su i dalje sjajan tim. Imaju dosta odličnih igrača koji mogu da istupe i na njih ćemo se fokusirati", naglasio je Slovenac poslije utakmice u kojoj je u drugom poluvremenu "dodao gas" i odveo je tako Lejkerse do pobjede.


Podsjetimo, Luka Dončić do sada nijednom nije bio MVP u NBA ligi, a najbliži tome bio je 2024. godine kao igrač Dalasa, kada je njegova ekipa igrala finale. U toj sezoni MVP je bio Jokić.

NBA rezultati 21. januar:

  • Filadelfija - Finiks 110:116
  • Čikago - LA Klipers 138:110
  • Hjuston - San Antonio 111:106
  • Juta - Minesota 127:122
  • Denver - LA Lejkers 107:115
  • Golden Stejt - Toronto 127:145
  • Sakramento - Majami 117:130

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Nikola Jokić NBA liga mvp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC