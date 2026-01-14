Otjerali su Dončića jer je debeo i sklon povredama: Ono što je uradio u 24 sata može još samo Jokić

Nestvarne partije Luke Dončića koji je možda i prvi kandidat za MVP nagradu pošto će Jokić biti diskvalifikovan.
Luka Dončić je prije nešto manje od godinu dana "otjeran" iz Dalasa zbog toga što je generalni menadžer Niko Herison procijenio da je "debeo i sklon povredama". I dok trenutno Maveriksi vijećaju šta da rade s Entonijem Dejvisom, koga su dobili zauzvrat i koji je povrijeđen, Luka Dončić igra košarku života.
Da je "debeo i sklon povredama", teško da bi mogao da napravi ono što jeste u posljednja 24 sata kada je zabilježio statistiku koju u čitavoj NBA ligi možda može da ponovi samo još Nikola Jokić. I to dovoljno govori o njegovom "suvom" kvalitetu.
Luka is magic! Dončić hits back-to-back-to-back threes! He's already up to 23 points and 7 assists.#LakeShowpic.twitter.com/wHVrlZnUui— Giovanni Rossi (@spawnix)January 14, 2026
U pobjedi LA Lejkersa protiv Atlante 141:116, Luka Dončić je imao 27 poena, 12 skokova i pet asistencija, dok je samo noć ranije zabilježio 42 poena, osam asistencija i sedam skokova u porazu od Kingsa. To će reći da je u 24 sata Luka Dončić imao 69 poena, 19 skokova i 12 asistencija.
Ova "bolesna" statistika govori da Luka Dončić osim što dobro igra, ozbiljan trud ulaže i svoj oporavak, koji je možda i važniji u modernoj NBA. Očigledno je njegovo tijelo dovoljno odmorilo i bilo spremno za dva takva napora u 24 sata, što teško da bi mogao da živi nesportski i izgleda onako kako su u Dalasu pokušavali da predstave, odnosno možda je to bio korak da postane još bolji igrač nego što je bio.
2 games in 24 hours.— Luka Donkicks (@LukaDonkicks)January 14, 2026
2 appearances in the Jordan Luka 5 “Metallic” in 24 hours.
A combined 69/12/20 in 24 hours.
Rest and recover.
: Adam Pantozzi via Gettypic.twitter.com/qqsRTHGYga
Za sada tokom sezone 2025/26 Luka Dončić prosječno bilježi 33,6 poena, 8,7 asistencija i osam skokova po meču, što je u prosekju pet poena i jedna asistencija više nego lane.
NBA rezultati 14. januar:
- Majami - Finiks 127:121
- Hjuston - Čikago 119:113
- Milvoki - Minesota 106:139
- Nju Orleans - Denver 116:122
- Oklahoma - San Antonio 119:98
- LA Lejkers - Atlanta 141:116