logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otjerali su Dončića jer je debeo i sklon povredama: Ono što je uradio u 24 sata može još samo Jokić

Otjerali su Dončića jer je debeo i sklon povredama: Ono što je uradio u 24 sata može još samo Jokić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nestvarne partije Luke Dončića koji je možda i prvi kandidat za MVP nagradu pošto će Jokić biti diskvalifikovan.

Luka Dončić pruža nestvarne partije Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Luka Dončić je prije nešto manje od godinu dana "otjeran" iz Dalasa zbog toga što je generalni menadžer Niko Herison procijenio da je "debeo i sklon povredama". I dok trenutno Maveriksi vijećaju šta da rade s Entonijem Dejvisom, koga su dobili zauzvrat i koji je povrijeđen, Luka Dončić igra košarku života.

Da je "debeo i sklon povredama", teško da bi mogao da napravi ono što jeste u posljednja 24 sata kada je zabilježio statistiku koju u čitavoj NBA ligi možda može da ponovi samo još Nikola Jokić. I to dovoljno govori o njegovom "suvom" kvalitetu.


U pobjedi LA Lejkersa protiv Atlante 141:116, Luka Dončić je imao 27 poena, 12 skokova i pet asistencija, dok je samo noć ranije zabilježio 42 poena, osam asistencija i sedam skokova u porazu od Kingsa. To će reći da je u 24 sata Luka Dončić imao 69 poena, 19 skokova i 12 asistencija.

Ova "bolesna" statistika govori da Luka Dončić osim što dobro igra, ozbiljan trud ulaže i svoj oporavak, koji je možda i važniji u modernoj NBA. Očigledno je njegovo tijelo dovoljno odmorilo i bilo spremno za dva takva napora u 24 sata, što teško da bi mogao da živi nesportski i izgleda onako kako su u Dalasu pokušavali da predstave, odnosno možda je to bio korak da postane još bolji igrač nego što je bio.


Za sada tokom sezone 2025/26 Luka Dončić prosječno bilježi 33,6 poena, 8,7 asistencija i osam skokova po meču, što je u prosekju pet poena i jedna asistencija više nego lane.

NBA rezultati 14. januar:

  • Majami - Finiks 127:121
  • Hjuston - Čikago 119:113
  • Milvoki - Minesota 106:139
  • Nju Orleans - Denver 116:122
  • Oklahoma - San Antonio 119:98
  • LA Lejkers - Atlanta 141:116

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić NBA liga LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC