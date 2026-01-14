Otjerali su Dončića jer je debeo i sklon povredama: Ono što je uradio u 24 sata može još samo Jokić

Nestvarne partije Luke Dončića koji je možda i prvi kandidat za MVP nagradu pošto će Jokić biti diskvalifikovan.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Luka Dončić je prije nešto manje od godinu dana "otjeran" iz Dalasa zbog toga što je generalni menadžer Niko Herison procijenio da je "debeo i sklon povredama". I dok trenutno Maveriksi vijećaju šta da rade s Entonijem Dejvisom, koga su dobili zauzvrat i koji je povrijeđen, Luka Dončić igra košarku života.

Da je "debeo i sklon povredama", teško da bi mogao da napravi ono što jeste u posljednja 24 sata kada je zabilježio statistiku koju u čitavoj NBA ligi možda može da ponovi samo još Nikola Jokić. I to dovoljno govori o njegovom "suvom" kvalitetu.

Luka is magic! Dončić hits back-to-back-to-back threes! He's already up to 23 points and 7 assists.#LakeShowpic.twitter.com/wHVrlZnUui — Giovanni Rossi (@spawnix)January 14, 2026



U pobjedi LA Lejkersa protiv Atlante 141:116, Luka Dončić je imao 27 poena, 12 skokova i pet asistencija, dok je samo noć ranije zabilježio 42 poena, osam asistencija i sedam skokova u porazu od Kingsa. To će reći da je u 24 sata Luka Dončić imao 69 poena, 19 skokova i 12 asistencija.

Ova "bolesna" statistika govori da Luka Dončić osim što dobro igra, ozbiljan trud ulaže i svoj oporavak, koji je možda i važniji u modernoj NBA. Očigledno je njegovo tijelo dovoljno odmorilo i bilo spremno za dva takva napora u 24 sata, što teško da bi mogao da živi nesportski i izgleda onako kako su u Dalasu pokušavali da predstave, odnosno možda je to bio korak da postane još bolji igrač nego što je bio.

2 games in 24 hours.



2 appearances in the Jordan Luka 5 “Metallic” in 24 hours.



A combined 69/12/20 in 24 hours.



Rest and recover.



: Adam Pantozzi via Gettypic.twitter.com/qqsRTHGYga — Luka Donkicks (@LukaDonkicks)January 14, 2026



Za sada tokom sezone 2025/26 Luka Dončić prosječno bilježi 33,6 poena, 8,7 asistencija i osam skokova po meču, što je u prosekju pet poena i jedna asistencija više nego lane.