Šreder napravio sačekušu Dončiću: Htio da se obračuna poslije utakmice, NBA liga ga odmah suspendovala

Otkriveno šta se desilo poslije meča Lejkersa i Kingsa.

Zvezda Sakramento Kingsa Denis Šreder suspenovan je na tri utakmice zbog napada na slovenačkog asa Luku Dončića. Njemački košarkaš je bio revoltiran zbog poraza od Los Anđeles Lejkersa, sačekao je Dončića i sa njim se verbalno i fizički sukobio.

Već na terenu je bilo tenzije između dvojice košarkaša, a sve je eskaliralo po završetku meča. Šreder je očigledno želio nešto da raščisti sa Dončićem, ali će ga taj potez skupo koštati jer neće moći da pomogne saigračima u naredne tri utakmice.

This is why Dennis Schroder swung on Luka in the tunnel after the gamepic.twitter.com/pPhXAWi59D — LakeShowYo (@LakeShowYo)January 11, 2026

Šta se dogodilo u hodnicima arene?

Prema navodima pojedinih medija, Šreder je bio bijesan jer ga je Dončić tokom utakmice nazvao "kučkom", pa mu je poručio da nakon takvih riječi ne može da se ponaša kao da se ništa nije desilo.

Potom je narsrnuo na njega, pokušao da ga udari, ali je reagovao Denadre Ejton koji je spriječio tuču prije nego što se pojavilo obezbjeđenje i smirilo situaciju.

Šreder je sproveden do timskog autobusa, dok je Luka napustio arenu u svom autu sa ocem.