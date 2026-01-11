logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šreder napravio sačekušu Dončiću: Htio da se obračuna poslije utakmice, NBA liga ga odmah suspendovala

Šreder napravio sačekušu Dončiću: Htio da se obračuna poslije utakmice, NBA liga ga odmah suspendovala

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Otkriveno šta se desilo poslije meča Lejkersa i Kingsa.

Sukob Šredera i Dončića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Zvezda Sakramento Kingsa Denis Šreder suspenovan je na tri utakmice zbog napada na slovenačkog asa Luku Dončića. Njemački košarkaš je bio revoltiran zbog poraza od Los Anđeles Lejkersa, sačekao je Dončića i sa njim se verbalno i fizički sukobio.

Već na terenu je bilo tenzije između dvojice košarkaša, a sve je eskaliralo po završetku meča. Šreder je očigledno želio nešto da raščisti sa Dončićem, ali će ga taj potez skupo koštati jer neće moći da pomogne saigračima u naredne tri utakmice.

Šta se dogodilo u hodnicima arene?

Prema navodima pojedinih medija, Šreder je bio bijesan jer ga je Dončić tokom utakmice nazvao "kučkom", pa mu je poručio da nakon takvih riječi ne može da se ponaša kao da se ništa nije desilo.

Potom je narsrnuo na njega, pokušao da ga udari, ali je reagovao Denadre Ejton koji je spriječio tuču prije nego što se pojavilo obezbjeđenje i smirilo situaciju.

Šreder je sproveden do timskog autobusa, dok je Luka napustio arenu u svom autu sa ocem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Luka Dončić LA Lejkers Sakramento Kings Denis Šreder

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC