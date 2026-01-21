logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončić oborio Jokićev rekord, a onda mu je Srbin prišao: Pogledajte šta mu je odmah rekao

Dončić oborio Jokićev rekord, a onda mu je Srbin prišao: Pogledajte šta mu je odmah rekao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Nikola Jokić išao do Luke Dončića odmah da mu čestita na pobjedi.

Luka Dončić dominirao u pobjedi LA Lejkersa protiv Denvera Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Jokić presjedio je na klupi Denvera još jedan meč zbog povrede i svjedočio je petom porazu svoje ekipe u 12 utakmica. Ovog puta u "Bol areni" bolji su bili LA Lejkersi koji su napravili veliki preokret u drugom poluvremenu i slavili 115:107, nakon što su Nagetsi izgubili prednost od 16 poena.

Držali su se Nagetsi sve do sredine posljednje četvrtine, kada je bilo 96:96, ali prosto duža klupa koju imaju Lejkersi - i kvalitet na njoj - morali su da donesu prevagu.


Luka Dončić je blistao i meč je završio sa 38 poena, 13 skokova i 10 asistencija, čime je inače oborio jedan rekord Nikole Jokića. O čemu se radi? Jokić je sada drugi na vječnoj listi kada su u pitanju tripl-dablovi sa postignutih najmanje 30 poena, a samo Oskar Robertson ima više od Slovenca. Ipak, neće se Jokić mnogo ljutiti na svog kolegu, štaviše prišao mu je odmah poslije utakmice da mu čestita.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Čak se može čuti i dio razgovora između njih dvojice, Jokić je čestitao na dobroj partiji, a utisak je da je Dončić upitao Somborca kako je njegova povreda koju je zadobio pred Novu godinu.

Inače, najefikasniji u Jokićevom timu bio je Marej sa 28 poena, Gordon i Votson dali su po 18, a Spenser Džouns 16. U timu nije bilo Valaničjunasa, Džonsona, Brauna... Što se tiče Lejkersa, za koje nije bilo Rivsa, dvocifreni su bili još tek Lebron Džejms sa 19 poena i Markus Smart sa 15.

NBA rezultati 21. januar:

  • Filadelfija - Finiks 110:116
  • Čikago - LA Klipers 138:110
  • Hjuston - San Antonio 111:106
  • Juta - Minesota 127:122
  • Denver - LA Lejkers 107:115
  • Golden Stejt - Toronto 127:145
  • Sakramento - Majami 117:130

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Nikola Jokić NBA liga Denver LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC