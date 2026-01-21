Dončić oborio Jokićev rekord, a onda mu je Srbin prišao: Pogledajte šta mu je odmah rekao

Pogledajte kako je Nikola Jokić išao do Luke Dončića odmah da mu čestita na pobjedi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Jokić presjedio je na klupi Denvera još jedan meč zbog povrede i svjedočio je petom porazu svoje ekipe u 12 utakmica. Ovog puta u "Bol areni" bolji su bili LA Lejkersi koji su napravili veliki preokret u drugom poluvremenu i slavili 115:107, nakon što su Nagetsi izgubili prednost od 16 poena.

Držali su se Nagetsi sve do sredine posljednje četvrtine, kada je bilo 96:96, ali prosto duža klupa koju imaju Lejkersi - i kvalitet na njoj - morali su da donesu prevagu.

Luka Doncic vs Denver:



38 PTS

13 REB

10 AST

2 STL



Passes Jokic in all-time 30-point triple-doubles — only Oscar has more.pic.twitter.com/0lpYB0mCkM — StatMuse (@statmuse)January 21, 2026



Luka Dončić je blistao i meč je završio sa 38 poena, 13 skokova i 10 asistencija, čime je inače oborio jedan rekord Nikole Jokića. O čemu se radi? Jokić je sada drugi na vječnoj listi kada su u pitanju tripl-dablovi sa postignutih najmanje 30 poena, a samo Oskar Robertson ima više od Slovenca. Ipak, neće se Jokić mnogo ljutiti na svog kolegu, štaviše prišao mu je odmah poslije utakmice da mu čestita.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Čak se može čuti i dio razgovora između njih dvojice, Jokić je čestitao na dobroj partiji, a utisak je da je Dončić upitao Somborca kako je njegova povreda koju je zadobio pred Novu godinu.

Inače, najefikasniji u Jokićevom timu bio je Marej sa 28 poena, Gordon i Votson dali su po 18, a Spenser Džouns 16. U timu nije bilo Valaničjunasa, Džonsona, Brauna... Što se tiče Lejkersa, za koje nije bilo Rivsa, dvocifreni su bili još tek Lebron Džejms sa 19 poena i Markus Smart sa 15.

NBA rezultati 21. januar: