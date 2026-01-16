logo
"Luka Dončić samo kuka": Usred prenosa ga brutalno isprozivao i napravio haos na društvenim mrežama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Tokom prenosa utakmice između Lejksera i Šarlota komentator je isprozivao Luku Dončića i rekao da on samo kuka i da se žali na svaku odluku sudija.

Komentator prozivao Luku Dončića Izvor: Printscreen/NBA

Luka Dončić igra odlično, Lejkersi gube, a na sve to padaju i teške prozivke. I to na računa prve zvijezde ekipe. Komentator je usred prenosa žestoko isprozivao slovenačkog reprezentativca zbog toga što se žalio na odluku sudija. Smatra da se on žali na svaku odluku arbitara.

"Ovaj čovjek samo kuka", rekao je komentator Erik Kolins koji je radio prenos. Pošto na sajtu NBA lige postoji opcija da se slušaju komentatori koji rade za neku od ekipa, Kolins je komentator koji prenosi mečeve Šarlota i njegove riječi brzo su postale viralne na društvenim mrežama.

Snimak je pokrenuo debatu i na Tviteru, pa su tako krenuli i navijački obračuni sa komentarima. Ima onih koji su saglasni sa tim da Luka ponekad pretjeruje kada se raspravlja sa sudijama, ali i onih koji kažu da riječi komentatora nisu prikladne za prenos...

Kako igra Dončić ove sezone?

Luka Dončić igra fenomenalnu sezonu. Ima prosjek od 33,4 poena, 8,8 asistencija i 7,9 skokova po utakmici. Jedan je od kandidata za MVP priznanje. Posebno sada kada je situacija sa povredom Nikole Jokića komplikovana i kada bi zbog toga srpski centar mogao da ostane bez šanse da bude kandidat za MVP trofej. Po pravilima NBA lige mora da odigra najmanje 65 mečeva.

Ono šta kvari Lukine šanse u borbi za individualno priznanje jesu slabi rezultati Lejkersa. Doživjeli su četiri poraza u posljednjih pet mečeva i nalaze se na petom mjestu sa skorom 24-15. Prva je Oklahoma sa 35-7, dok Denver i San Antonio imaju po 28-13.

