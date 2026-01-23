Vratio se Nikola Jokić: Važne vijesti za Denver, dok njegov "izum" daje 35 poena

Nikola Jokić trenirao je pred meč Denvera i Vašingtona, ali nije zaigrao.
Srpski košarkaš Nikola Jokić propustio je prethodne noći još jednu utakmicu Denvera, a njegova ekipa uspjela je da slavi protiv Vašingtona i da zadrži treće mjesto na tabeli Zapada. Prije nekoliko dana Nagetsi su se obrukali protiv Vizardsa, da bi sada vrlo zrelo odigrali i zasluženo došli do trijumfa 107:97.
Najbolju partiju u dosadašnjoj karijeri odigrao je mladi Pejton Votson koji je postigao 35 poena, imao je još osam skokova i tri asistencije, tako da će Jokić sigurno biti ponosan na to kako se pokazao kao pravi mentor mladom košarkašu.
Another game, another GREAT Peyton Watson performance!— NBA (@NBA)January 23, 2026
⚒️ 35 PTS
⚒️ 8 REB
⚒️ 4 BLK
⚒️ 6-8 3PM
⚒️ 10-16 FGM
⚒️@nuggetsW
It's his fourth career regular-season game with 30+ PTS, and all have come this month!pic.twitter.com/fDpSRZENjL
Uz njega, Džamal Marej je ubacio 24 poena, imao je pet skokova i četiri asistencije, Aron Gordon je imao 16 poena, pet skokova i pet asistencija, dok se na teren vratio i oporavljeni Jonas Valančijunas koji je imao 16 poena i devet skokova. I dalje u sastavu Nagetsa nije bilo Džonsona, Brauna i Jokića, s tim da smo vidjeli kako Jokić trenira pred utakmicu što su ohrabrujući znakovi da bi mogao uskoro da se vrati. Pogledajte:
Nikola Jokić getting some pregame work in ahead of Nuggets vs Washington. He’s still out with the knee injury but is moving well herepic.twitter.com/CNeL3HbrEz— Katy Winge (@katywinge)January 22, 2026
Njegova ekipa dobila je osam od 13 utakmica od kada se Nikola Jokić povredio i to je više nego što se očekivalo, tako da možda u redovima Nagetsa ne budu žurili s povratkom Somborca, kako ne bi rizikovao obnovu povrede.
Što se tiče Tristana Vukčevića, ni njega nije bilo na meču zbog povrede, a Vizardse mu je predvodio Kišon Džordž sa 20 poena.
NBA rezultati 23. januar:
- Orlando - Šarlot 97:124
- Filadelfija - Hjuston 128:122
- Vašington - Denver 97:107
- Dalas - Golden Stejt 123:115
- Minesota - Čikago 115:120
- Juta - San Antonio 109:126
- L.A. Klipers - L.A. Lejkers 112:104
- Portland - Majami 127:110