Vratio se Nikola Jokić: Važne vijesti za Denver, dok njegov "izum" daje 35 poena

Nikola Jokić trenirao je pred meč Denvera i Vašingtona, ali nije zaigrao.

Izvor: David Zalubowski/AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić propustio je prethodne noći još jednu utakmicu Denvera, a njegova ekipa uspjela je da slavi protiv Vašingtona i da zadrži treće mjesto na tabeli Zapada. Prije nekoliko dana Nagetsi su se obrukali protiv Vizardsa, da bi sada vrlo zrelo odigrali i zasluženo došli do trijumfa 107:97.

Najbolju partiju u dosadašnjoj karijeri odigrao je mladi Pejton Votson koji je postigao 35 poena, imao je još osam skokova i tri asistencije, tako da će Jokić sigurno biti ponosan na to kako se pokazao kao pravi mentor mladom košarkašu.

Another game, another GREAT Peyton Watson performance!



⚒️ 35 PTS

⚒️ 8 REB

⚒️ 4 BLK

⚒️ 6-8 3PM

⚒️ 10-16 FGM

⚒️@nuggetsW



It's his fourth career regular-season game with 30+ PTS, and all have come this month!pic.twitter.com/fDpSRZENjL — NBA (@NBA)January 23, 2026



Uz njega, Džamal Marej je ubacio 24 poena, imao je pet skokova i četiri asistencije, Aron Gordon je imao 16 poena, pet skokova i pet asistencija, dok se na teren vratio i oporavljeni Jonas Valančijunas koji je imao 16 poena i devet skokova. I dalje u sastavu Nagetsa nije bilo Džonsona, Brauna i Jokića, s tim da smo vidjeli kako Jokić trenira pred utakmicu što su ohrabrujući znakovi da bi mogao uskoro da se vrati. Pogledajte:

Nikola Jokić getting some pregame work in ahead of Nuggets vs Washington. He’s still out with the knee injury but is moving well herepic.twitter.com/CNeL3HbrEz — Katy Winge (@katywinge)January 22, 2026

Njegova ekipa dobila je osam od 13 utakmica od kada se Nikola Jokić povredio i to je više nego što se očekivalo, tako da možda u redovima Nagetsa ne budu žurili s povratkom Somborca, kako ne bi rizikovao obnovu povrede.

Što se tiče Tristana Vukčevića, ni njega nije bilo na meču zbog povrede, a Vizardse mu je predvodio Kišon Džordž sa 20 poena.

NBA rezultati 23. januar: