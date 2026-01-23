logo
Vratio se Nikola Jokić: Važne vijesti za Denver, dok njegov "izum" daje 35 poena

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić trenirao je pred meč Denvera i Vašingtona, ali nije zaigrao.

Nikola Jokić počeo da trenira, Denver pobijedio Vašington Izvor: David Zalubowski/AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić propustio je prethodne noći još jednu utakmicu Denvera, a njegova ekipa uspjela je da slavi protiv Vašingtona i da zadrži treće mjesto na tabeli Zapada. Prije nekoliko dana Nagetsi su se obrukali protiv Vizardsa, da bi sada vrlo zrelo odigrali i zasluženo došli do trijumfa 107:97.

Najbolju partiju u dosadašnjoj karijeri odigrao je mladi Pejton Votson koji je postigao 35 poena, imao je još osam skokova i tri asistencije, tako da će Jokić sigurno biti ponosan na to kako se pokazao kao pravi mentor mladom košarkašu.


Uz njega, Džamal Marej je ubacio 24 poena, imao je pet skokova i četiri asistencije, Aron Gordon je imao 16 poena, pet skokova i pet asistencija, dok se na teren vratio i oporavljeni Jonas Valančijunas koji je imao 16 poena i devet skokova. I dalje u sastavu Nagetsa nije bilo Džonsona, Brauna i Jokića, s tim da smo vidjeli kako Jokić trenira pred utakmicu što su ohrabrujući znakovi da bi mogao uskoro da se vrati. Pogledajte:

Njegova ekipa dobila je osam od 13 utakmica od kada se Nikola Jokić povredio i to je više nego što se očekivalo, tako da možda u redovima Nagetsa ne budu žurili s povratkom Somborca, kako ne bi rizikovao obnovu povrede.

Što se tiče Tristana Vukčevića, ni njega nije bilo na meču zbog povrede, a Vizardse mu je predvodio Kišon Džordž sa 20 poena.

NBA rezultati 23. januar:

  • Orlando - Šarlot 97:124
  • Filadelfija - Hjuston 128:122
  • Vašington - Denver 97:107
  • Dalas - Golden Stejt 123:115
  • Minesota - Čikago 115:120
  • Juta - San Antonio 109:126
  • L.A. Klipers - L.A. Lejkers 112:104
  • Portland - Majami 127:110

Denver Nikola Jokić NBA liga

