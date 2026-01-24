Denver šokirao Janisa, ni Jokić ne može da vjeruje: Igrali bez cijele petorke, "zapalio" se čovjek koji grije klupu

Ni Nikola Jokić vjerovatno ne može da vjeruje kako igra Denver bez njega, pobijedili su Milvoki bez cijele petorke. I to na gostovanju...

Kada se Nikola Jokić povrijedio svi su očekivali potpuni kolaps Denvera i strmoglavi pad. Umjesto toga, dešava se upravo suprotno. Vjerovatno ni srpski centar ne može da vjeruje šta njegovi saigrači rade. Posljednji šok napravili su u Milvokiju gdje su slavili na gostovanju - 102:100.

Bez već odavno povrijeđenih Jokića, Kristijana Brauna i Kema Džonsona trener Dejvid Adelman na ovom meču nije računao ni na ostale startere. Nisu igrali ni Džamal Marej, Pejton Votson i Jonas Valančijunas. Od startne petorke na parketu je bio samo Eron Gordon i to samo 16 minuta. Povrijedio je tetivu u posljednjim sekundama prvog poluvremena i čekaju ga dodatni pregledi kako bi se ustanovilo kolika pauza ga čeka.

Na terenu su se nalazili igrači koji bi, uz svo dužno poštovanje, imali probleme i u Razvojnoj ligi. U tim momentima loptu je uzeo bek Džulijan Stroter koji inače "grije klupu" i rijetko kada igra. Nije se uplašio odgovornosti, uzeo je najviše šuteva u drugom dijelu (čak 11, a pogodio 5). Nije ga služio šut za tri (1/5), ali jeste za dva (4/6, uz 5/6 sa penala). Dao je 16 poena u drugom dijelu, pratio ga je iskusni Tim Hardavej junior koji je dao 15 u nastavku meča.

Za domaći tim igrao je Janis Adetokumbo, koji se povrijedio takođe, ali i sa njim i svim bitnim igračima Baksi su dobili "šamar". Uspjeli su da učine meč neizvjesnim i da posljednja dva minuta dođu od "-10" (97:87) do "-2" (99:97), ali je Hardavej dao oba penala, a Piket je pogodio jedno, namjerno promašio drugo i ostavio Bakse bez šanse za preokret.

Kada je u pitanju lista strijelaca, Denver su predvodili Stroter (20, 5sk, 3as), Hardavej junior (17, 4sk), Brus Braun (15) i osporavani Zik Nađi (11, 12sk). Kod Baksa su najbolji bili Adetokumbo (22, 13sk, 7as) i Rajan Rolins (21, 4/10 za tri).

Kad se vraća Jokić?

Kad se Nikola Jokić vraća na teren? To je pitanje na koje još uvijek niko nema odgovor. Spominje se kraj januara, početak februara, ali ništa ne zavisi od njega ni trenera Dejvida Adelmana. Pitaju se isključivo ljekari.

Dobra vijest je da je pred meč protiv Vašingtona bio na parketu, šutirao, što sugeriše da je povratak blizu. Ostaje da se vidi kada će dobiti "zeleno svjetlo" od doktora.