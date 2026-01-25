logo
Odgođena utakmica Denvera: Snijeg ostavlja Jokića u borbi za MVP nagradu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Utakmica Memfisa i Denvera neće biti odigrana zbog vremenskih neprilika.

Odgođen meč Memfisa i Denvera Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Utakmica između Memfisa i Denvera u Memfisu je odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uslova, javljaju tamošnji mediji.

Meč koji je bio najavljen za nedjelju od 21.30 neće se održati, a ovo bi mogao biti dobar znak u MVP trku u kojoj srpski centar učestvuje.

ikola Jokić doživio je povredu u meču protiv Majamija i od 30. decembra nije ulazio na teren. S obzirom na to da je Denver od tada odigrao 14 mečeva, a igrač koji želi da učestvuje u trci za najkorisnijeg igrača smije da propusti svega 17 utakmica. Prema tome, najbolji NBA igrač mogao bi da ostane u trci jer je njegov povratak moguć već krajem januara.

Plan prije povratka na teren bio je da Jokić propusti minimum 16 mečeva, ali odgođena utakmica mogla bi mu dati "lufta". Denver do kraja januara na programu ima još tri utakmice - protiv Detroita, Bruklina i Los Anđeles Klipersa. U slučaju da se vrati krajem januara, kako se nagađa, Jokić bi mogao da ostane u trci za MVP titulu koja mu po svim parametrima pripada.

Nikola Jokić je dosad tri puta bio MVP NBA lige, dok je u godini za nama, po mišljenju mnogih, nepravedno ostao uskraćen i za četvrto priznanje. Bilo kako bilo, u novoj sezoni je otišao korak dalje i bilježi nevjerovatnu statistiku - ubacuje 29,6 poena, 12,2 skoka, 11 asistencija i 1,3 ukradenih lopti po meču za 34,6 minuta na parketu.

