Luka Dončić razbio Čikago Bulse: Kad ovako igra, Lejkersi misle o NBA tituli

Meč Čikago Bulsa i Los Anđeles Lejkersa obilježio Luka Dončić sa 46 postignutih poena.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić bio je zvijezda NBA lige u noći između ponedjeljka i utorka - njegovom impresivnom partijom Los Anđeles Lejkersi stigli su do velike pobjede nad Čikago Bulsima (129:118). Jedan od najboljih košarkaša današnjice meč je završio sa 46 postignutih poena, 11 asistencija i sedam skokova, za 38 minuta provedenih na parketu.

Dončić je šutirao 7/11 za dva i 8/14 za tri poena, što su izuzetni procenti - posebno kada se ima u vidu veliki broj šuteva koje je uzeo. Istina, imao je Luka i dobru pomoć na ovom meču. Lebron Džejms je susret završio sa 24 poena, dok je Rui Hačimura dodao 23, pa su oni bili i najefikasniji na utakmici.

U poraženom timu bolji od ostalih bio je Kobi Vajt sa 23 poena, a pratili su ga Ajo Dosunmu sa 20, Džoš Gidi sa 19 i Nikola Vučević sa 18. Najbolji crnogorski košarkaš imao je uz to i 11 skokova i pet asistencija, pa se može reći da je još jednom bio među najkorisnijim igračima svog tima.

Pobeda Los Anđeles Lejkersa nad Čikago Bulsima. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Lejkersi su u finišu prve dionice napravili preokret i stekli četiri poena prednosti, a otpor rivala slomili su u drugom dijelu susreta. Tada je tim iz Los Anđelesa imao čak i 20 poena razlike u svoju korist, prije nego što su se u Čikago Bulsi vratili u meč - kako bi na poluvrijeme otišli sa "samo" 13 poena zaostatka. Prišao je Čikago tokom treće dionice i na samo poen razlike, ali su Lejkersi odbili taj napad, ponovo stekli dvocifrenu prednost i rutinski priveli meč kraju.

Rezultati NBA mečeva u noći između ponedjeljka i utorka: