"Jedva čekam da vidim tvoj dres pored mog": Rouz brisao suze, obratio mu se i Džordan

"Jedva čekam da vidim tvoj dres pored mog": Rouz brisao suze, obratio mu se i Džordan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dres Derika Rouza zvanično je povučen iz upotrebe u Čikagu, a tom prilikom obratio mu se i legendarni Majkl Džordan.

Derik Rouz plakao zbog povlačenja dresa u Čikagu obratio mu se i Majkl Džordan Izvor: Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia

Dres sa brojem 1 više se nikada neće nositi u Čikagu, taj broj je povučen u čast Derika Rouza. Podignut je pod svodove "Junajted centra" i biće besmrtan. Pridružio se legendama, pošto su Bulsi u istoriji povukli još samo dresove Majkla Džordana (23), Skotija Pipena (33), Džerija Slouna (4) i Boba Lava (10).

"U ovom momentu još uvijek ne mogu da verujem, pokušavam da shvatim šta se dešava. Zahvalan sam. Ovo je nešto nevjrovatno.Jedan novinar me je pitao da li sam plakao, odgovorio sam mu da plačem skoro svaki dan. Zašto? Zbog radosti. Znam gdje sam odrastao, kako je to izgledalo, kakvo je bilo okruženje. To je jedan od razloga zbog kojih sam se vratio, da pomognem i da zapošljavam ljude", rekao je Rouz.

Brisao je sjajni plejmejker suze pred svima, a ko zna kakva bi njegova karijera bila da nije imao ozbiljne probleme sa povredama i operacijama, najviše sa koljenima. Uprkos svemu tome Rouz je imao dugu karijeru - igrao je za Čikago, Njujork, Klivlend, Minesotu, Detroit i Memfis. Najveće priznanje dobio je 2011. godine kada mu je pripala MVP titula. Tri puta je bio Ol-star, nema prsten, a prosek mu je 17,4 poena, 5,2 asistencije i 3,2 skoka u karijeri.

Posebno emotivan momenat za Rouza bio je kada se na video bimu pojavio snimak poruke čuvenog Majkla Džordana.

"Čestitam ti na povlačenju dresa, mnogo sam srećan zbog tebe. Imao si fantastičnu karijeru, predstavljao naš grad, porodicu, sebe i veoma sam ponosan.Jedva čekam da dođem u dvoranu i da vidim tvoj dres pored mog pod svodovima", poručio je Džordan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

