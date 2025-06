"Jokiću je zbog toga lakše u NBA nego u Evropi": Legenda NBA zna zašto Nikola dominira pod koševima

Derik Rouz iznio je stav zbog čega je Nikoli Jokiću, Luki Dončiću i Janisu Adetokunbu lakše u NBA ligi, nego u Evropi i na taj način potvrdio je mišljenja ovih igrača kad kažu da više uživaju u gledanju Evrolige.

Derik Rouz je nedavno završio karijeru, ali trag koji je ostavio u NBA ligi neizbrisiv je. Imao je priliku da igra protiv igrača iz Evrope, onih koji i dalje plijene najjačom ligom na svijetu - protiv Nikole Jokića, Luke Dončića i Janisa Adetokunba. NBA iskustvo dozvolilo mu je da analizira česte izjave ove trojice igrača, da je u NBA lakše nego u Evropi, a razlog je prost - u Evroligi se igra fizički zahtjevnija košarka.

I sam Luka Dončić nabrojano puta je spomenuo da više uživa u gledanju Evrolige nego u takmičenju koje igra. A Rouz je pokušao da odgovori, iskusni košarkaš koji je tri puta bio na Ol-star utakmicama, bio najbolji igrač lige 2011. i mnogo štošta, imao bi vjerovatno i sjajniju karijeru da ga povrede u tome nisu omele. Opet, igrao je protiv evropskih igrača koji nesumnjivo prave razliku u NBA ligi, pa je zbog toga morao da ih pohvali.

"Mislim da je svaki od njih poseban... I Nikola Jokić i Janis Adetokuno i Luka Dončić. Postoji samo jedna razlika kada je u pitanju košarka ovdje i tamo, odnosno u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama. To je samo fizikalnost u igri", započeo je bivši igrač Njujorka.

"Svaki od njih trojice je naučio kako da se nosi s tim i kako da prilagode svoju igru fizički zahtjevnim izazovima. Kada se jednom s tim suočite i prilagodite, onda je i igra 'mekša' u NBA. Prilagođavanje znači povući se nazad u nekim detaljima, kao što je na primjer moja agresivnost u igri. Mislim da to mogu promijeniti, posebno kada jednom zaigrate u NBA, a onda se ponovo vratite, možda su najbolji primjer svega toga Olimpijske igre."

SAD je poprilično nesavladiva ekipa na velikim takmičenjima poput Olimpijskih igara, Srbija je jedina ekipa koja je imala priliku da parira ovom timu. Međutim, Rouz smatra da igračima iz NBA nikako nije lako kada zaigraju košarku po evropskim pravilima.

"Za nas je teže na Olimpijskim igrama kada dođemo iz NBA, nivo fizičke igre je na mnogo veći ovdje. To su nam govorile i sudije i oni su drugačiji. Očigledno da su im približniji evropski igrači. Garantujem vam kada igrači iz Evrope odu u NBA da je za njih igra po tom parametru lakša nego ovdje, jer se prije svega mnogo lakše dolazi do linije slobodnih bacanja", rekao je on.

"U Evropi moraju baš da vas fauliraju da biste došli do linije penala, dok je u NBA osjećaj prilikom napadanja obruča u tom kontekstu mnogo nježniji prilikom dosuđivanja ličnih grešaka. Mislim da im je zbog toga mnogo lakše da se prilagode, jer nakon što igraju ovdje uz mnogo fizičke igre i kontakta, NBA je za nijansu po tom pitanju lakše savladati", rekao je Derik Rouz za "Basketball Sphere".

Šta je Luka Dončić rekao po tom pitanju?

Luka Dončić je već nekoliko puta spomenuo kako je jednostavnije davati koševe u NBA nego u Evroligi, istakao je i Slovenac da uživa u gledanju mečeva sa "starog kontinenta", pa je zbog toga bio upitan i da objasni zbog čega je to tako - šta je to drugačije u Evropi?

"Takmičio sam se kada sam imao 16 godina, tresao sam se, još se sjećam tog trenutka. Zato mi se čini da u Evropi, gledajući Evroligu sada i ranije, više se radi o timu i timskom radu, dok su u NBA drugačija pravila, uvijek sam to govorio. Razlog zašto sam rekao da je lakše postići koševe u NBA je zato što su jednostavno drugačija pravila", rekao je Dončić u podkastu "Mind the Game" sa Stivom Nešom.

"Imate mnogo više prostora, imate više minuta. To je osam minuta više, sve može da se desi za osam minuta. Dakle, to je samo zbog toga. U Evropi, ako dobijete visokog igrača, kao što je Edi Tavares, on igra u Madridu. Samo ako stoji u reketu, a on može da stoji u reketu i visok je 213 centimetara, teško je postići poen. To je nemoguće. Tamo to ne možete da uradite, jer je to prekršaj od tri sekunde u reketu", bio je jasan Dončić.