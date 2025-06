Demarkus Kazins o Nikoli Jokiću: Nikad neće biti superzvijezda!

Demarkus Kazins, bivši Jokićev saigrač veruje da Nikola Jokić nije dovoljno popularan NBA igrač, ali dodaje i da je to njegova želja.

Bivši saigrač Nikole Jokića Demarkus Kazins vjeruje da centar iz Sombora ne može biti plasiran na tržištu, zato što nema dovoljnu popularnost. Prema riječima bivšeg NBA igrača, Jokiću nije stalo da bude popularan, ne radi dovoljno na tome i to je glavna prepreka da postane superzvijezda. Čini se da bivšem igraču Sakramenta trostruko MVP priznanje nije dovoljno, do bi Nikola imao zapaženu reputaciju svuda u svijetu.

"Ne možeš biti superzvijezda ako si poznat samo u Sjedinjenim Državama. To ne smatram superzvijezdom. Liga je veća od toga – to je globalni brend. Kada počneš da imaš taj globalni uticaj, stičeš taj status superzvijezde. Mislim da je to kombinacija svih tih stvari. Harizme takođe", započeo je Kazins u emisiji "Run it back".

Baš kao što je i Miroslav Raduljica jednom prilikom spomenuo - Nikola Jokić ne uživa u tome da bude planetarno poznat, on jednostavno obavlja svoj posao na terenu, pa je sličnu konstataciju imao i Kazins: "Koliko god Jokić bio sjajan, ne možeš ga prodati. Ne možeš ga plasirati na tržište, jer nije baš tako velika ličnost - i to je njegov izbor. Imao sam priliku da budem saigrač sa njim. Njemu nije stalo do pažnje. Ne želi da bude takav tip momka."

"Onda imate momke poput Entonija Edvardsa - sve što kaže je zlato, znate na šta mislim? Dakle, očigledno je da je harizma važna. Mislim da je to kombinacija svih tih stvari. To je ono što vas čini superzvijezdom", zaključio je Kazins.

