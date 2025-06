Đoković pred kamerama branio Jokića: "Ljudi ne razumiju šta je uradio za Srbiju"

Novak Đoković je pred kamerama stao u odbranu Nikole Jokića, dao je intervju tokom trajanja Rolan Garosa i rekao ono šta misli o najboljem košarkašu na planeti.

Izvor: Printscreen/YouTube/Bleacher report/DNVR Nuggets

Novak Đoković ide po 25. grend slem trofej u karijeri. Na Rolan Garosu pokušaće da ispiše nove stranice istorije i još jednom pokaže cijelom svijetu kako to radi najbolji svih vremena. Upravo je unutar kompleksa drugog grend slema sezone dao intervju za američki "TNT" u kom je pričao i o Nikoli Jokiću.

"Nikola, čovječe, obožavam ga. On je heroj u Srbiji, ono šta je uradio u NBA prethodnih šest godina je istorijsko, ja obožavam košarku od kada sam bio mali. To je, istorijski gledano, najveći sport u našoj zemlji. Imali smo mnogo uspjeha, umalo smo pobijedili vas Amerikance prošle godine na Olimpijskim igrama. Na kraju nismo, Stef Kari nas je uništio onim trojkama. Način na koji igra je fenomenalno, uz to način na koji se ponaša u privatnom životu. Ljudi su prvo mislili da je to laž, da ga zanimaju samo porodica i konji, ali to je zaista istina. Ne folira se. Poštujem to, veliki je talenat, ali radi mnogo i ima visoku košarkašku inteligenciju. Dominira pored nevjerovatnih atleta, ponosni smo na to. Podržavamo ga", počeo je Đoković izlaganje.

Nastavio je u jednom dahu da priča o asu Denvera, pa je stao i u njegovu odbranu zbog pritiska sa kakvim se suočava i po završetku sezona.

"NBA sezone dugo traju, uzimaju dosta od njega, uz to imamo skoro svake godine neko takmičenje sa reprezentacijom, Evropsko prvenstvo, Svjetsko, Olimpijske igre i uvijek postoji znak pitanja kod njega i pitaju se da li će igrati. Uvijek postoji debata, ljudi su strastveni oko toga da li će najbolij igrač da igra za reprezentaciju. Mnogo odgovornosti je na njemu, razumijem ga, mnogo je uradio za našu zemlju i za košarku uopšteno, to je nevjerovatno."

Izvor: Twitter/DjokerNole/YouTube/US Open Championships/Screenshot

Na to košarkaško pitanje nadovezalo se i pitanje o Kobiju Brajantu. O njemu je Nole imao baš dugo izlaganje i pojasnio je koliko mu je značio legendarni as koji je nažalost preminuo, pošto je izgubio život u helikopterskoj nesreći.

"Strast prema sportu i pobjeđivanju, takmičarska nastrojenost i ono šta mi se najviše sviđalo kod njega je to što je uvijek pokušavao da izvuče taj nivo energije i prijateljstva u svoje odnose, ne samo prema meni. Nego i odnos koji je imao prema drugim rivalima, bio je veliki fan fudbala, odrastao je u Italiji, način na koji je nosio tu harizmu, imao je unikatan karakter, zato ga vole ljudi širom svijeta. Kada je u pitanju naš odnos, 2018. godine sam imao operaciju lakta, bio sam van terena, pao na rang listi, vraćao se, promijenio sam mehaniku servisa, bio sam izgubljen, prvenstveno mentalno. Imali smo nekoliko telefonskih razgovora, vidjeli smo se kada sam bio u Americi, pomogao mi je mnogo, pomogli su mi mnogo njegovi savjeti, dao mi je stvari koje su mi olakšale posao. Bio sam u šoku kada sam čuo da je preminuo, ali njegovo zavještanje će zauvijek da živi, taj Mamba mentalitet je i dalje prisutan."

"Kakvu istinu si otkrio?"

Kada je voditelj programa spomenuo velike terene i važnost igranja na najvećoj sceni, upitao je Novaka da li su mu ti veliki tereni otkrili neke istine i ako jesu, kakve?

"Vau, to je duboko pitanje, ne znam kako da vam odgovorim na to. Počastvovan sam što mogu da igram na ovom najvišem nivou, na jednom od najvećih stadiona. Rolan Garos je za sve nas Evropljane bio jedan od turnira od snova. Sanjao sam o Vimbldonu od malih nogu, ali sam najviše igrao na šljaci. Sviđale su mi se moje šanse na ovoj podlozi, gledao sam legende koje su osvajale turnir. Prvi put sam na Rolan Garosu igrao 2005. godine, igrao sam protiv Robija Đineprija, igrali smo na terenu 16 čini mi se, vodio sam sa 6:0, 6:0 i vodio sam u trećem setu i poslije toga sam izgubio u narednom kolu. Bio je to nevjerovatan početak puta za mene, prvi juniorski turnir, dosta istorije, volim da igram ovdje."

Voditeljka je poslije toga konstatovala kako njoj djeluje da Novak prvo igrače dobija mentalno, pa tek onda na terenu i da je po tome neprikosnoven.

"Volim da vjerujem u to i drago mi je što ljudi o tome pričaju, ali mislim da je to mač sa dvije oštrice. Svako želi da te pobijedi, može na njih da utiče ta veličina meča, gdje može to da utiče loše na njih. Isto tako može da se desi potpuno suprotno, da dobiju snagu i da odigraju nevjerovatan meč. Iskustvo igranja meča može da pomogne, eto igrao sam u trećem kolu protiv Mišolića koji nikada prije nije igrao u takvom okruženju. U prvih 6-7 gemova prvog seta mogao sam da osjetim da je bio previše stvrdnut, počeo je da igra tek u drugom setu, potrudio sam se da iskoristim tu malu priliku koju imam, da postavim stvari kako želim. Ne uspijeva uvijek, jer morate da uradite svoj posao i da dođete do pravog nivoa."

"Da li je važno što te Vemić poznaje?"

Jedna od tema razgovora sa Novakom bila je i u vezi trenera i toga što trenutno radi sa Dušanom Vemićem, pa je upitan da li je za njega važna stvar to što se dugo poznaju.

"Da, to je bitno. Trenutno ne tražim aktivno nekog novog trenera. Uživao sam u svom odnosu tenera i igrača sa Endijem Marejem, tokom tih pet mjeseci koliko je trajala saradanja. Gledam šta mi je potrebno i da li mi je potreban bilo ko. Dušan i ja se dugo znamo, bio je moj trener godinama u prošlosti, radio je uz Marijana Vajdu. Zna me kao osobu, šta mi je potrebno da emotivno budem miran, da bih uživao na terenu i van terena. Uspjelo je, osvojio sam Ženevu prije dolaska na Rolan Garos, rekao bih da sam blizu svog najboljeg tenisa po načinu na koji igram trenutno na ovom turniru", zaključio je Đoković.

