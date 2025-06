"Koliko ja znam, Novaku se to još nije desilo": Zverev opet držao lekciju novinarima zbog Đokovića

Saša Zverev je pokazao još jednom koliko prati sve i ispravio je novinare na konferenciji za medije kada su spomenuli Novaka Đokovića. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa./

Izvor: Printscreen/YouTube/TennisActu

Saša Zverev je još jednom pokazao koliko cijeni i poštuje Novaka Đokovića. Na jednoj od prethodnih konferencija ga je spomenuo, a sada je to učinio još jednom - kada je dobio pitanje od jednog novinara u vezi toga da dođe do uzbuđenja i osjećaja sreće kada favoriti izgube set na startu grend slema. Tom prilikom je ispravio jednog od predstavnika medija zbog greške koju je napravio prilikom postavljanja pitanja.

"Ko se uzbudi zbog toga? Novinari? Novak, koliko znam, još nije izgubio set. Isto važi i za Sinera. Karlos jeste, ja jesam, ali to zaista uopšte nije bitno", rekao je Zverev odmah na početku i tako odmah spustio bilo kakvu euforiju u vezi sa tim. I u pravu je za Srbina koji je dobio svih 9 setova u prva tri meča.

Njega ne zanima previše to što se priča i piše, ima jasan stav o toj temi i to da li je neko izgubio neki set u meču je za njega potpuno nebitno.

"Najiskrenije mislim da će Alkaraz da igra u finalu. Mislim da nema nikoga na toj strani žrijeba ko može previše da ga izazove, to je samo moje mišljenje. Smatram da je favorit još prije početka turnira i da sada svi to shvataju. Rekao bih da svi oni koji mogu da ga izazovu, da se nalaze u suprotnoj polovini žrijeba i mislim da mi pred sobom imamo pravu bitku i da će on da uživa da to gleda", zaključio je Zverev.

Ako se pogleda žrijeb, djeluje da je Saša u pravu i da je kod Karlosa situacija mnogo otvorenija, jer je ispao veliki broj nosilaca. Najteži potencijalni rival za Alkaraza u tom dijelu žrijeba je Lorenco Muueti i sa njim bi mogao da se sastane u polufinalu, prije toga treba da pobijedi Tomija Pola, a Italijan Frensisa Tijafoa.

U drugoj polovini žrijeba je pakleno, jer u potencijalnom četvrtfinalu mogu da se sastanu Siner i Drejper, odnosno Đoković i Zverev... U ponedjeljak će na teren svi oni, Saša igra protiv Talona Grikspora, Novak sa Kameronom Norijem, Džek Drejper sa Aleksandrom Bublikom, a u večernjem terminu Siner sa Andrejem Rubljovim.

