"Jokić ima čovjeka sa kojim to vježba": Bivši saigrač otkrio kako Nikola pogađa nevjerovatne šuteve

Kentejvijus Kaldvel-Poup, bivši saigrač Nikole Jokića, otkrio je da Srbin vježba lude šuteve koje pogađa u važnim fazama mečeva i uglavnom na isteku vremena.

Nikola Jokić ne samo da je imao nevjerovatnu sezonu u kojoj je prosečno bilježio tripl-dabl, već je kao i prethodnih godina bio režiser brojnih neobičnih šuteva koji su Denveru donosili pobjede. Možda je to ponekad proizvod sreće, ali iz takvog uspjeha stoji veliki trud, tvrdi bivši saigrač centra iz Sombora Kentejvijus Kaldvel-Poup.

Možda mnogi vide trostrukog MVP igrača kako se zabavlja na terenu i njegova igra odaje utisak lakoće, ali stvari stoje malo drugačije. A, novi pogled na igru Nikole Jokića bacio je njegov bivši saigrač sa kojim je stigao do prvog prstena za Denver 2023. "On šutira te šuteve, kao... Ako ga ikada vidite na zagrijavanju prije utakmice i ako radi svoje male stacionarne vježbe... Ima čovjeka sa kojim vježba, dok izvodi te šuteve sa jedne noge", rekao je Kaldvel-Poup u podkastu "Above the Rim with DH 12".

Ipak, ne može se oporiti da su ti šutevi i pored konstantne vježbe veoma teški za sprovođenje, naročito u momentima u kojima rezultat visi o koncu. "To je tako teško. On to vježba jer zna da će doći trenutak. Zna da će morati da to iskoristi. I kako bih rekao, on je taj radoholičar, čovječe. On radi."

Da li Jokić ulaže napor da bi bio vrhunski košarkaš?

Način na koji Nikola igra čini ga zanimljivim igračem u NBA ligi, mada komentari upućeni njegovom stilu nisu uvijek lijepi - bilo je onih koji vjeruju da je lijen, ali Kaldvel-Poup, čovjek koji odlično poznaje bivšeg saigrača, oštro poriče takve konstatacije. Ipak, ne može se reći da neko ko u prosjeku bilježi 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije može biti lenj...

Bivši Nikolin saigrač tvrdi da svi vrhunski igrači ulažu mnogo napora u svoj rad i vježbanje, pa je zbog toga dodao: "To je kao da kažete da Lebron Džejms nije uložio vrijeme", bio je jasan Kaldvel-Poup.

Da li Jokić uživa u treningu?

Trostruki MVP najjače lige na svijetu godinama unazad privlači veliku pažnju, a naročito posljednjih pet godina u kojima je NBA liga gotovo nezamisliva bez njega. Legendarni igrači neprestano ga imenuju za najboljeg svih vremena. Ipak, nije tajna da bi Nikola vjerovatno sve mijenjao za uživanje na nekim mirnijim mjestima, daleko od oka kamere.

"Pa,volim da igram, ali ne volim baš da treniram. Mislim, ko voli? Niko na svijetu ne voli da vježba", jednom je priznao Jokić. "Želio sam da odustanem, želio sam da se vratim, svi su mi pričali, pokušavali da me odgovore od toga. Takvi dani ponekad dođu", iskreno je rekao.