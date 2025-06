"Jokić je pokazao i meni da sam pogriješio": Đoković priznao, jedan detalj ga je baš iznenadio

Novak Đoković pričao je o Nikoli Jokiću i priznao je da je i on pogriješio oko jedne stvari. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković obožava Nikolu Jokića, cijeni sve što je najbolji košarkaš na svijetu uradio, kako igra, način na koji čini saigrače boljim, sve šta radi u Denveru. Tako je na improvizovanoj konferenciji za medije pričao sa sprskim novinarima baš o njemu. Nizao je pohvale na njegov račun.

"Košarka mi je uvijek lijepa tema za razgovor, volim košarku, pratim i reprezentativnu i klupsku i NBA, najviše zbog Jokića i Bogdanovića, sa kojim sam jako dobar prijatelj, naravno i Vasa Micić, Nikola Jović, sve njih pratim naravno. I zaista mislim da su svi superlativi već spomenuti kada pričamo o Jokiću. Kada je u pitanju njegov kvalitet, sportska inteligencija. Nisam stručan za košarku, pratim je cijeli život, imam neko osnovno znanje i kao navijač se divim njegovim potezima, anticipacijom, sposobnošću da ima takav pregled igre, timski duh, razigrava kolega iz tima i repezentacije, stvarno je fenomen", počeo je Đoković izlaganje o Jokiću.

Nije bilo potrebe da mu se postavljaju dodatna pitanja. Samo je nastavio da priča o njemu i da pojašnjava šta je sve to i on primjetio.

"Toliko mi je drago, ne zato što je Srbin, nego što u NBA ligi gdje su svi, pogotovo tamnoputi igrači koji igraju tamo, nevjerovatno su atletski nadareni, sposobni, skaču, to su atlete, možda i najbolje na svijetu, u tom kontekstu fizičkih predispozicija. On se pojavi, snažan je, ali ne izgleda kao oni, zategnuto kao sajle. Sa svojim talentom i inteligencijom ih savlada u svakom aspektu i to je nešto na šta sam ponosan i što me impresionira."

"Dokazao je svima, pa i meni, da smo pogriješili"

Đoković je dao i slikovito poređenje Jokića sa ostalim košarkašima. Prvenstveno kada je pričao o tome kako sve izgleda na prvi pogled, a kako je u stvari sve to drugačije kada se izađe na teren.

"Nikola toliko dugo drži taj nivo, mnogima je dokazao, uključujući i mene, da su pogriješili kada su ga gledali kao nespremnog. Tako djeluje, misliš da li će da se povrijedi, da li će da izdrži, ne znaš kako će stvari da se odvijaju, ne djeluje u potpunosti spreman. Onda čovjek odigra skoro svaku utakmicu i to igra skoro cijeli meč, nosi Denver godinama, pa onda igra na Olimpijskim igrama poslije toga za reprezentaciju", niže pohvale Novak.

Svi se nadamo da će na ljeto da zaigra za Srbiju na Eurobasketu (od 27. avgusta do 14. septembra), sa njim u timu svakako bi bili među glavnim favoritima za osvajanje zlatne medalje.

"Ne znam da li će igrati na Evropskom prvenstvu, ali svaka čast i njemu i porodicu na svemu što su uradili. Predstavlja Srbiju u drugom najpopularnijem sportu na svijetu. Velika stvar za Srbiju koja ima bogatu košarkašku istoriju. Nisam gledao igrače poput Kićanovića i Slavnića, uz svo dužno poštovanje, gledao sam Divca, Saleta Đorđevića, Danilovića, ali je Jokić najbolji od naših koje sam ikada gledao. Postigao je nešto izvanredno i posebno. Ne budim se ujutru da pratim njegove mečeve, ali kada sam budan uveče, onda gledam", zaključio je Đoković.