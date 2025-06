Otkriveno gdje je sada Nikola Jokić: Nikada ne ide na more, ovo je njegov odmor iz snova

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić u rodnoj zemlji provodi vrijeme nakon ispadanja iz plej-ofa NBA lige, dok se čeka odluka o Evropskom prvenstvu.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić ovih dana uopšte ne misli o dešavanjima u NBA ligi. Dok Oklahoma kao najbolji tim Zapada i Indijana kao najprijatnije iznenađenje Istoka igraju mečeve za šampionsku titulu, srpski košarkaš odmara od naporne sezonu u kojoj je tim Denver Nagetsa nosio na svojim leđima.

Dok čekamo zvaničnu potvrdu da će Nikola Jokić igrati na Evropskom prvenstvu za Srbiju - a to su indirektno najavili Nebojša Čović, Svetislav Pešić i Bogdan Bogdanović, centar franšize iz Kolorada rešio je da se opusti. Znamo da Nikola voli i druge sportove pored košarke, a ovog puta primijećen je kako se bavi nožnim tenisom ili "kockicama", kako se to u žargonu kaže.

Iskoristio je Nikola Jokić i jedan pomalo nesportski potez, pošto je svojim tijelom napravio blok na mreži i svog daleko mlađeg rivala spriječio da prebaci loptu na drugu stranu terena. Pogledajte kako se Nikola Jokić odmara daleko od NBA lige:

Gdje Nikola Jokić provodi odmore?

Iako ima novca da svaki slobodan dan provodi na nekoj luksuznoj destinaciji, Nikola Jokić najviše voli dolaske u Srbiju. I sam je nekoliko puta govorio o tome, ali smo najviše detalja saznali od njegovih najbližih, koji mu svakodnevno prave društvo tokom godišnjih odmora koje provodi u rodnom gradu.

"Za Sombor ga najviše vežu ljudi koji su ostali u tom gradu, način života. Iako dobar dio godine provodi u Americi - gdje se iživi, to mu dosadi, pa voli da bude i u Somboru. Ovde je specifičan život, sve je veoma usporeno, njemu to odgovara, prijatno mu je, ima mnogo zelenila, dobra mu je hrana, majku je tu. Roditelji ga posjećuju u Americi, ali je su u ovom gradu na svojoj teritoriji. U Somboru smo na domaćem terenu. Rijetko kada se upušta u te avanture - da tablu Sombora vidi s druge strane. Nas dvojica to komentarišemo na taj način, osim ako nije u pitanju neki sportski razlog. Veoma volimo da smo u našem gradu i okolini – vikend naseljima. Uživamo u vremenu provedenom zajedno", pričao je Nebojša Vagić, Jokićev kum.

Sombor je vjerovatno jedino mjesto na svijetu na kojem Nikola Jokić može da bude običan čovjek, komšija i školski drug, a ne najbolji košarkaš na planeti. Toga je dobro svjestan. "Htio bih da imam neki normalan život. Na primjer, to je u Somboru. Mislim da sam se u Somboru sa svima islikao i sad kad odem tamo prve nedjelje je malo euforija, ali onda bude 'Evo ga ovaj'", pojasnio je Nikola Jokić.

Zašto Jokić ne ide na more?

Njegov kum Nebojša Vagić, inače trener u njegovom klubu KK Džoker, u razgovoru za "Happy" otkrio je kakav je Nikola Jokić zapravo i u tim riječima krije se odgovor na pitanje zašto najbolji košarkaš na svijetu ne voli luksuzna letovanja. "Upoznali smo se preko njegove braće, igrali smo zajedno košarku, gledao sam ga dok je odrastao. Nikola dok je u Somboru pored druženja i brige o svojim konjima, uživa u rekreativnim aktivnostima, igranje tenisa, plivanja na bazenu, pecanja, odlazi često na vikendicu. Nas dvojica volimo da spremamo hranu u našoj domaćoj radinosti, veoma mu znači da bude okružen ljudima koje voli".

Jokić ima mali krug ljudi sa kojim provodi svako ljeto, a iz Sombora pobegne samo zbog raftinga, koji takođe obožava. "Pored nas se osjeća komforno isključivo na taj način. Ne voli nikakve turbulentne situacije. Obožava u slobodno vrijeme da ide na splavaranje, svake godine idemo zajedno na Taru. Prirodu obožava, da li kod nas na Dunavu, reka Tara ili su to planine. To su te aktivnosti koje ne preskače, ništa spektakularno. Ukratko - dobra hrana, dobri ljudi, konji", rekao je Vagić.

