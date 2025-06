"On je nedodirljiv, ima računar u mozgu": Batum svima objasnio šta Jokića odvaja od svih NBA igrača

Nikola Batum bio je iskren kad je pričao o Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić pomjera granice u najjačem takmičenju na svijetu. Ove sezone prosječno je bilježio tripl-dabl učinak što je dovoljan zaključak kakvu je sezonu odigrao. Da nije sve u statistici, objasnio je i Jokićev rival, odnosno Bogdanovićev saigrač iz Klipersa Nikola Batum. Francuz je centra iz Sombora opisao jednom riječju - neverovatan.

Denver i Klipersi igrači su seriju plej-ofa koja je trajala čak sedam utakmica. Obje ekipe bile su željne pobjede, ali je na kraju tim iz Kolorada bio taj koji je slavio. Batum je u podkastu "The young man and the three" otkrio da je njegov zadatak u prvom meču bio da čuva Jokića, a potom je objasnio kako je to radio Aleks Karuzo.

"U prvom kolu sam moralo da čuvam i Jokića, to mi je bio zadatak. Mislio sam da sam dobro uradilo posao, tehnički", kroz osmijeh je rekao Batum. "Mada je i dalje bio nevjerovatan, ali onda sam pogledao utakmicu... Ako ga ne preuzmeš u potpunosti, biće teško usporiti ga jer je on najbolji igrač na svijetu. Ali način na koji ga je čuvao, a on se samo kretao, pokušaj da igraš sa Jokićem, pa on ima računar u mozgu. Dakle, ako pokušaš da ga nadmudriš, nećeš uspjeti, ali moraš ga ponekad nadmudriti i pokvariti računar. I on je to uradio."

Nikola Jokić i Rasel Vestbruk vodili Denver do pobede nad Klipersima

Dobio je Batum brzo povratno pitanje 'kako se pokvari računar'?

"Niko ne zna. Zato je on najbolji na svijetu posljednjih pet godina. Gledate Olimpijske igre... Tim SAD - Kari, Lebron... ali bukvalno najbolji igrač na turniru je bio Jokić. Da. On je možda jedini momak koga u posljednje vrijeme imamo da je najbolji u FIBA i u NBA", objasnio je Francuz.

Dominacija Nikole Jokića traje posljednjih pet godina, ali on je i prije toga igrao sjajno. Mada sa pomjeranjem granica iz godine u godinu, on postavlja i nove zadatke. Batum ga pamti i iz njegovih ranijih mečeva, pa je tako uspio i da definiše mečeve u kojima je primijetio da Jokić neće stati sa pomjeranjem granica.

"Kada je dobio svoju prvu MVP nagradu. Neko će pomisliti da je to bila sreća. Ne znamo, tada smo svi mislili - Janis će biti taj, imao je dvije MVP titule."

"Ali Jokić je bivao sve bolji i bolji. Kad je prvi put osvojio pomislili ste on je toliko dobar, ali je stalno sve bolji, to je manje-više svake godine."

Prisjetio se Batum i finala protiv Lejkersa 2023. "Da, finale je bilo ludo. Vidjelo se da će osvojiti, on je nedodirljiv. On je najbolji igrač na svijetu. On je jedan od najboljih svih vremena, za mene je najbolji Dirk Novicki, on je 2011. bio jedini za mene, ali ono što je Jokić uradio 2023, ljudi su tad shvatili da je on najveći, kad bi se uporedili."

