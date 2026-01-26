logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Rajaković "skinuo skalp" NBA šampionima

Darko Rajaković "skinuo skalp" NBA šampionima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sjajan uspjeh za Darka Rajakovića i njegov Toronto.

darko rajakovic pobijedio nba sampiona oklahomu Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Srpski trener Darko Rajaković ostvario je najveću pobjedu u dosadašnjoj karijeri pošto je sa Torontom bio bolji od NBA šampiona Oklahome Sitija. Na kraju, poslije prave drame bilo je 103:101 za Reptorse koji su do pobjede došli slobodnim bacanjima Imanuela Kviklija.

Naravno, važna je bila i odbrana koja je Tandere spustila na 101 poen, a znamo da je aktuelni šampion i sigurno najbolja ekipa u NBA ligi treća po ofanzivnom rejtingu u čitavoj ligi. Sve to zasluga je Darka Rajakovića koji je u svojoj trećoj sezoni u Reptorsima stvorio sjajnu hemiju, ali i udahnuo život pojedinim igračima koji su bili otpisani, promovišući uz to i novog superstara u Skotiju Barnsu.


Prethodne noći nije bio sjajan i stao je na 10 poena, 11 skokova i osam asistencija, ali je Kvikli pokazao da "nije za bacanje". Imao je 23 poena i 11 skokova, Er Džej Beret je dodao 14 poena, a Brendon Igram još 10. Takođe, Sandro Mamokelašvili i Grejdi Dik su bili dvocifreni sa po deset poena.

U redovima Tandera očekivano je prednjačio Šej Gildžes-Aleksander sa 24 poena, Lu Dort je imao 19, a Kenrih Vilijams još 15. U odbranu Oklahome, u timu nije bilo Ajzeje Hartenštajna i Džejlena Vilijamsa koji su jako važni.

Prethodne noći od srpskih košarkaša zaigrao je Nikola Jović koji je ubacio 12 poena u pobjedi Majamija protiv Finiksa (111:102).

NBA rezultati 26. januar:

Detroit Sakramento 139:116
Memfis - Denver (otkazano)
Minesota - Golden Stejt 85:111
Milvoki - Dalas (otkazano)
Oklahoma - Toronto 101:1013
San Antonio - Nju Orleans 95:104
Finiks - Majami 102:111
L.A. Klipers - Bruklin 126:89



Standings provided by Sofascore

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Rajaković NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC