Darko Rajaković "skinuo skalp" NBA šampionima

Sjajan uspjeh za Darka Rajakovića i njegov Toronto.

Srpski trener Darko Rajaković ostvario je najveću pobjedu u dosadašnjoj karijeri pošto je sa Torontom bio bolji od NBA šampiona Oklahome Sitija. Na kraju, poslije prave drame bilo je 103:101 za Reptorse koji su do pobjede došli slobodnim bacanjima Imanuela Kviklija.

Naravno, važna je bila i odbrana koja je Tandere spustila na 101 poen, a znamo da je aktuelni šampion i sigurno najbolja ekipa u NBA ligi treća po ofanzivnom rejtingu u čitavoj ligi. Sve to zasluga je Darka Rajakovića koji je u svojoj trećoj sezoni u Reptorsima stvorio sjajnu hemiju, ali i udahnuo život pojedinim igračima koji su bili otpisani, promovišući uz to i novog superstara u Skotiju Barnsu.

How many CLUTCH moments has Immanuel Quickley had this season for the Raptors?



BACK TO BACK threes to help take the lead. Wow.pic.twitter.com/hGg3eV4ZJ5 — Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni)January 26, 2026



Prethodne noći nije bio sjajan i stao je na 10 poena, 11 skokova i osam asistencija, ali je Kvikli pokazao da "nije za bacanje". Imao je 23 poena i 11 skokova, Er Džej Beret je dodao 14 poena, a Brendon Igram još 10. Takođe, Sandro Mamokelašvili i Grejdi Dik su bili dvocifreni sa po deset poena.

U redovima Tandera očekivano je prednjačio Šej Gildžes-Aleksander sa 24 poena, Lu Dort je imao 19, a Kenrih Vilijams još 15. U odbranu Oklahome, u timu nije bilo Ajzeje Hartenštajna i Džejlena Vilijamsa koji su jako važni.

Prethodne noći od srpskih košarkaša zaigrao je Nikola Jović koji je ubacio 12 poena u pobjedi Majamija protiv Finiksa (111:102).

NBA rezultati 26. januar:

Detroit Sakramento 139:116

Memfis - Denver (otkazano)

Minesota - Golden Stejt 85:111

Milvoki - Dalas (otkazano)

Oklahoma - Toronto 101:1013

San Antonio - Nju Orleans 95:104

Finiks - Majami 102:111

L.A. Klipers - Bruklin 126:89







