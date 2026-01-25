"Kako si, brate?": Šekil O'Nil nije naučio slovenački, ali srpski je u modi u NBA

Luka Dončić dao je zanimljiv intervju nakon sjajne partije protiv Dalas Maveriksa.
Luka Dončić se vratio "kući" i nemilosrdno zatrpao koš Dalas Maveriksa. U pobjedi Los Anđeles Lejkersa na gostovanju postigao je 33 poena, uz 11 asistencija i 8 skokova, ali je poslije rušenja bivšeg tima još jednom ponovio da je Dalas i dalje posebno mjesto za njega. U razgovoru sa legendama NBA razmijenio je koju riječ na slovenačkom, ali Šekilu O'Nilu i ostalim domaćinima popularne emisije na ESPN očigledno mnogo bolje ide srpski jezik.
Lejkersi su odigrali sjajnu četvrtu četvrtinu i na kraju slavili poslije preokreta. "Samo smo vjerovali jedni drugima. Svi smo bili agresivni, igrali smo jako dobru odbranu i zato smo uspjeli da se vratimo u utakmicu. Treba uvijek da igramo kao što smo igrali četvrtu četvrtinu", rekao je Dončić.
Osvrnuo se na svoj povratak u Dalas.
"Kao što uvijek govorim, ovo je specijalno mjesto za mene. Kao kada sam iz Slovenije otišao u Madrid, svaki povratak kući je bio poseban za mene. Sjećam se prvi put kada sam gostovao ovdje, htio sam da odem u svlačionicu Maveriksa. Danas sam na poluvremenu ponovo umalo promašio svlačionicu", uz osmijeh je rekao Luka.
Potom se Šek uključio sa svojim slovenačko-srpskim i nasmijao Dončića:
"Zdravo..." rekao je Šek koji se nije najbolje snašao sa izgovorom druge riječi da bi Keni Smit pokazao zavidno znanje srpskog: "Kako si brate?", rekao je i oduševio sve u studiju.
Luka Doncic joins the Inside the NBA crew after dropping 33 points on his former team in Dallas— ESPN (@espn)January 25, 2026
And yes, he did accidentally walk toward the wrong locker room at halftimepic.twitter.com/krn2nimVFr
