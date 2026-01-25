"Kako si, brate?": Šekil O'Nil nije naučio slovenački, ali srpski je u modi u NBA

Luka Dončić dao je zanimljiv intervju nakon sjajne partije protiv Dalas Maveriksa.

Luka Dončić se vratio "kući" i nemilosrdno zatrpao koš Dalas Maveriksa. U pobjedi Los Anđeles Lejkersa na gostovanju postigao je 33 poena, uz 11 asistencija i 8 skokova, ali je poslije rušenja bivšeg tima još jednom ponovio da je Dalas i dalje posebno mjesto za njega. U razgovoru sa legendama NBA razmijenio je koju riječ na slovenačkom, ali Šekilu O'Nilu i ostalim domaćinima popularne emisije na ESPN očigledno mnogo bolje ide srpski jezik.

Lejkersi su odigrali sjajnu četvrtu četvrtinu i na kraju slavili poslije preokreta. "Samo smo vjerovali jedni drugima. Svi smo bili agresivni, igrali smo jako dobru odbranu i zato smo uspjeli da se vratimo u utakmicu. Treba uvijek da igramo kao što smo igrali četvrtu četvrtinu", rekao je Dončić.

Osvrnuo se na svoj povratak u Dalas.

"Kao što uvijek govorim, ovo je specijalno mjesto za mene. Kao kada sam iz Slovenije otišao u Madrid, svaki povratak kući je bio poseban za mene. Sjećam se prvi put kada sam gostovao ovdje, htio sam da odem u svlačionicu Maveriksa. Danas sam na poluvremenu ponovo umalo promašio svlačionicu", uz osmijeh je rekao Luka.

Potom se Šek uključio sa svojim slovenačko-srpskim i nasmijao Dončića:

"Zdravo..." rekao je Šek koji se nije najbolje snašao sa izgovorom druge riječi da bi Keni Smit pokazao zavidno znanje srpskog: "Kako si brate?", rekao je i oduševio sve u studiju.

Luka Doncic joins the Inside the NBA crew after dropping 33 points on his former team in Dallas



And yes, he did accidentally walk toward the wrong locker room at halftimepic.twitter.com/krn2nimVFr — ESPN (@espn)January 25, 2026

