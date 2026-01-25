logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kako si, brate?": Šekil O'Nil nije naučio slovenački, ali srpski je u modi u NBA

"Kako si, brate?": Šekil O'Nil nije naučio slovenački, ali srpski je u modi u NBA

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić dao je zanimljiv intervju nakon sjajne partije protiv Dalas Maveriksa.

Luka Dončić i Šekil O'Nil srpski jezik u NBA Izvor: ESPN/X/Printscreen

Luka Dončić se vratio "kući" i nemilosrdno zatrpao koš Dalas Maveriksa. U pobjedi Los Anđeles Lejkersa na gostovanju postigao je 33 poena, uz 11 asistencija i 8 skokova, ali je poslije rušenja bivšeg tima još jednom ponovio da je Dalas i dalje posebno mjesto za njega. U razgovoru sa legendama NBA razmijenio je koju riječ na slovenačkom, ali Šekilu O'Nilu i ostalim domaćinima popularne emisije na ESPN očigledno mnogo bolje ide srpski jezik.

Lejkersi su odigrali sjajnu četvrtu četvrtinu i na kraju slavili poslije preokreta. "Samo smo vjerovali jedni drugima. Svi smo bili agresivni, igrali smo jako dobru odbranu i zato smo uspjeli da se vratimo u utakmicu. Treba uvijek da igramo kao što smo igrali četvrtu četvrtinu", rekao je Dončić.

Osvrnuo se na svoj povratak u Dalas.

"Kao što uvijek govorim, ovo je specijalno mjesto za mene. Kao kada sam iz Slovenije otišao u Madrid, svaki povratak kući je bio poseban za mene. Sjećam se prvi put kada sam gostovao ovdje, htio sam da odem u svlačionicu Maveriksa. Danas sam na poluvremenu ponovo umalo promašio svlačionicu", uz osmijeh je rekao Luka.

Potom se Šek uključio sa svojim slovenačko-srpskim i nasmijao Dončića:

"Zdravo..." rekao je Šek koji se nije najbolje snašao sa izgovorom druge riječi da bi Keni Smit pokazao zavidno znanje srpskog: "Kako si brate?", rekao je i oduševio sve u studiju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Šekil O'Nil košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC