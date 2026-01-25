logo
Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima!

Luka Dončić se raspucao protiv bivšeg tima!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić odigrao je fantastičnu partiju u dresu Lejkersa protiv bivšeg kluba Dalasa i pokazao im koliko su pogriješili kada su ga otjerali.

Luka Dončić dao 33 poena za Lejkerse protiv Dalasa Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Luka Dončić je želio još dugo da ostane u Dalasu, bio je to njegov drugi dom, a onda se dogodio vjerovatno i najšokantniji trejd u istoriji NBA lige. Poslat je u Lejkerse i to im nikada neće zaboraviti. Uostalom, partija koju je pružio protiv bivšeg tima i to baš na gostovanju to i najbolje pokazuje.

Donio je pobjedu timu iz Los Anđelesa (116:110) i bio je blizu tripl-dabl učinka - 33 poena, 11 asistencija, 8 skokova. Da su njegovi saigrači bili malo precizniji bio bi dvocifren u tri kolone. Pratili su ga Rui Hačimura (17, 8sk) i Lebron Džejms (17, 8sk, 4as).

Poslije odlaska Dončića u Lejkerse, Dalas je dobio pravo prvog pika na draftu i doveo Kuper Flega. On je pružio solidnu partiju (16, 7sk, 6as), a najbolji u poraženom timu bio je Maks Kristi (24, 4/10 za tri).

Kada su reprezentativca Slovenije otjerali iz Dalasa tvrdili su da je "debeo i sklon povredama". Ta izjava očigledno je samo motiv više za Luku koji je posebno raspoložen kada igra protiv njih. U prvom okršaju u novembru im je "spakovao" 35 poena, uz 11 asistencija.

Rezultati:

