Umalo horor povreda Luke Dončića: Zabranite "podignute terene", ko ovo želi da vidi u NBA?

Umalo horor povreda Luke Dončića: Zabranite "podignute terene", ko ovo želi da vidi u NBA?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Luka Dončić umalo doživio tešku povredu zbog "podignutog" parketa na kome igra Klivlend.

Luka Dončić se povijedio u porazu Lejkersa Izvor: Jason Miller / Getty images / Profimedia

L.A. Lejkersi imali su priliku da stignu Denver dok je povrijeđen Nikola Jokić, međutim nisu uspjeli u tome zbog nekonstantne igre. Prethodne noći Lejkersi su doživjeli peti poraz u posljednjih deset utakmica, a ovoga puta od njih bolji je bio Klivlend koji je slavio 129:99.

Nije pomogao ni povratak povrijeđenog Lebrona Džejmsa, koji je postigao samo 11 poena za 27 minuta na parketu, dok je čitavu ekipu ozbiljno zabrinula i povreda Luke Dončića. Pogledajte kako je to izgledalo:


Dončić je šutirao preko igrača Klivlenda, a onda dok je skakutao - umalo se ozbiljno povrijedio. Razlog je Klivlendov teren koji je blago podignut. Mnogi su ga već kritikovali, a poslije ove umalo ozbiljne povrede Luke Dončića vjerujemo da će se širiti apeli da se takve stvari više ne dozvoljavaju u NBA.

Bilo je to krajem treće četvrtine kada je Dončić otišao u svlačionicu, a srećom snimak je pokazao da nije došlo do preloma, tek do blagog uganuća. 


I bez obzira što nije igrao posljednju dionicu, Dončić je bio ubjedljivo najefikasiniji igrač svoje ekipe sa 29 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je upravo pomenuti Džejms sa 11 bio sljedeći pratilac. Jedini još dvocifreni kod Lejkersa bio je Ejton sa 10 poena. Što se tiče Kavsa, koji su u odličnoj formi, za njih je Donovan Mičel ubacio 25 poena.

Prethodne noći inače je samo jedan srpski košarkaš bio na parketu i u pitanju je Nikola Jović koji je ubacio samo dva poena za svoj Majami u porazu od Orlanda.

NBA rezultati 29. januar 2026:

Klivlend - L.A. Lejkers 129:99
Indijana - Čikago 113:110
Boston - Atlanta 106:117
Majami - Orlando 124:133
Toronto - Njujork 92:119
Memfis - Šarlot 97:112
Dalas - Minesota 105:118
Juta - Golden Stejt 124:140
Hjuston - San Antonio 99:101

