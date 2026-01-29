Umalo horor povreda Luke Dončića: Zabranite "podignute terene", ko ovo želi da vidi u NBA?

Pogledajte kako je Luka Dončić umalo doživio tešku povredu zbog "podignutog" parketa na kome igra Klivlend.
L.A. Lejkersi imali su priliku da stignu Denver dok je povrijeđen Nikola Jokić, međutim nisu uspjeli u tome zbog nekonstantne igre. Prethodne noći Lejkersi su doživjeli peti poraz u posljednjih deset utakmica, a ovoga puta od njih bolji je bio Klivlend koji je slavio 129:99.
Nije pomogao ni povratak povrijeđenog Lebrona Džejmsa, koji je postigao samo 11 poena za 27 minuta na parketu, dok je čitavu ekipu ozbiljno zabrinula i povreda Luke Dončića. Pogledajte kako je to izgledalo:
The play Luka Doncic got hurt on:
(I'll never understand the court being elevated)
Dončić je šutirao preko igrača Klivlenda, a onda dok je skakutao - umalo se ozbiljno povrijedio. Razlog je Klivlendov teren koji je blago podignut. Mnogi su ga već kritikovali, a poslije ove umalo ozbiljne povrede Luke Dončića vjerujemo da će se širiti apeli da se takve stvari više ne dozvoljavaju u NBA.
Bilo je to krajem treće četvrtine kada je Dončić otišao u svlačionicu, a srećom snimak je pokazao da nije došlo do preloma, tek do blagog uganuća.
A design flaw in the court, has taken out Luka Dončić. I can't stand CLEVELAND!
pic.twitter.com/l2a2VkDDZn
I bez obzira što nije igrao posljednju dionicu, Dončić je bio ubjedljivo najefikasiniji igrač svoje ekipe sa 29 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je upravo pomenuti Džejms sa 11 bio sljedeći pratilac. Jedini još dvocifreni kod Lejkersa bio je Ejton sa 10 poena. Što se tiče Kavsa, koji su u odličnoj formi, za njih je Donovan Mičel ubacio 25 poena.
Prethodne noći inače je samo jedan srpski košarkaš bio na parketu i u pitanju je Nikola Jović koji je ubacio samo dva poena za svoj Majami u porazu od Orlanda.
NBA rezultati 29. januar 2026:
Klivlend - L.A. Lejkers 129:99
Indijana - Čikago 113:110
Boston - Atlanta 106:117
Majami - Orlando 124:133
Toronto - Njujork 92:119
Memfis - Šarlot 97:112
Dalas - Minesota 105:118
Juta - Golden Stejt 124:140
Hjuston - San Antonio 99:101