Dalas otjerao Entonija Dejvisa: Zbog njega se odrekli Luke, sad ga poslali da igra sa Srbinom i Egzumom

Entoni Dejvis nije dugo potrajao u Dalasu. Sada će probati da se vrati na teren, ali u dresu Vašingtona.

Dugo je potrajao pokušaj Dalas Maveriksa sa Entonijem Dejvisom, već su ga trejdovali. Nakon što su Mavsi predvođeni idejama Nika Herisona poslali Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse, sada je Dalas u trejdu poslao nekada Ol-star centra u Vašington vizardse. Zapravo je ovo prilično veliki trejd s obzirom na to šta je sve uključeno u njega.

Entoni Dejvis ide u Vizardse zajedno sa D'Anđelom Raselom, Džejdenom Hardijem i nekadašnjim košarkašem Partizana Danteom Egzumom. U suprotnom pravcu će Kris Midlton koji se povezivao sa dolaskom u Denver, Malaki Branam i Marvin Begli, pik koga je Vlade Divac, kada je vodio politiku Sakramenta, uzeo prije Luke Dončića.

Uz to će ekipa Dalasa ipak dobiti nešto vrlo vrijedno, a to su pikovi. Dobiće dva pika prve runde i tri pika druge runde. Tim koji je već draftovao Kupera Flega sada će imati pika prve runde iz 2026. od Oklahome, mada on neće biti visok pošto su Tanderi najbolji tim lige. Takođe će dobiti zaštićenog pika Golden Stejta iz 203. kao i pikove druge runde Finiksa iz 2026, Čikaga iz 2027. i Hjustona iz 2029.

Zašto se ovo desilo?

Što se tiče Dalasa, jasno je. Entoni Dejvis je stalno povrijeđen, a i kada odavno već nije onaj igrač koji je bio nekada. Dalas već ima Kupera Flega, tokom sezone su se rastali sa nekoliko veterana i očekuje se da čiste budžet kako bi budućim zvijezdama obezbijedili prostor za ugovore.

Što se tiče Vašingtona, gdje će Entoni Dejvis igrati sa Tristanom Vukčevićem, i tu je stvar jasna. Nedavno su napravili trejd u kome su doveli Trea Janga, pa će kada se oporave Dejvis i Jang biti tu da budu lideri velikom broju mladih igrača. Imaju Aleksa Sara, Kišona Džordža, Trea Džonsona, Bilala Kulibalija i Tristana Vukčevića između ostalog. Dok čekaju da se oni razviju - tu će biti dva dokazana veterana.