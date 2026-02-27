Klupska Skupština potvrdila: Ismir Mirvić postao većinski vlasnik Sarajeva!

Predsjednik bordo kluba sada ima 98,26% udjela u odlučivanju.

Izvor: FK Sarajevo

Na današnjoj sjednici Skupštine FK Sarajevo potvrđen je prenos glasačkih prava, čime je Ismir Mirvić povećao svoj udio na 98,26% i postao većinski nosilac prava odlučivanja u kubu.

Odlukom Skupštine, kako je istaknuto iz kluba, formalizovan je otkup dodatnih glasačkih prava, dok dosadašnji nosilac prava (VTCY) izlazi iz upravljačkih struktura.

"Ovom odlukom uspostavljamo jasnu, čvrstu i stabilnu upravljačku strukturu Kluba. Naša vizija je globalna i dugoročna, a sada imamo punu snagu i kapacitet da je u potpunosti realizujemo. Fokus je na stabilnosti, odgovornosti i efikasnosti — na sposobnosti da donosimo bolje, brže i kvalitetnije odluke u interesu kluba", istakao je Mirvić.

Iz kluba je navedeno da Sarajevo ovim činom dobija "jasno definisanu upravljačku strukturu" te da odluka stupa na snagu odmah.

Podsjetimo, Vinsent Tan je krajem 2025. godine napustio klub, a upraov je njegov dio preuzeo Ismir Mirvić.

(mondo.ba)