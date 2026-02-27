Osmina finala Konferencijske lige: Klubovi iz regiona idu u Grčku i Francusku

Obavljen je žrijeb osmine finala trećeg evro-takmičenja po jačini.
Nakon Lige šampiona i Lige Evrope, poslije žrijeba smo saznali i parove osmine finala Konferencijske lige.
Kristal Palas, koji je u plej-inu elininisao ekipu Zrinjskog ukupnim rezultatom 3:1, putovaće na Kipar i ukrstiti koplja sa AEK-om iz Larnake.
Region će predstavljati dva kluba, Celje i Rijeka, koji će odmjeriti snage sa atinskim AEK-om, odnosno Strazburom.
Utakmice osmine finala igraju se 12. i 19. marta, a ovako izgleda kompletan kostur do "finala":Izvor: UEFA/Screenshot
KONFERENCIJSKA LIGA – osmina finala
Leh - Šahtjor
AZ Alkmar - Sparta Prag
Kristal Palas – AEK Larnaka
Fiorentina - Rakov
Samsunspor - Rajo Valjekano
Celje - AEK Atina
Sigma Olomuc - Majnz
Rijeka - Strazbur
(mondo.ba)