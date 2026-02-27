Osmina finala Konferencijske lige: Klubovi iz regiona idu u Grčku i Francusku

Obavljen je žrijeb osmine finala trećeg evro-takmičenja po jačini.

Nakon Lige šampiona i Lige Evrope, poslije žrijeba smo saznali i parove osmine finala Konferencijske lige.

Kristal Palas, koji je u plej-inu elininisao ekipu Zrinjskog ukupnim rezultatom 3:1, putovaće na Kipar i ukrstiti koplja sa AEK-om iz Larnake.

Region će predstavljati dva kluba, Celje i Rijeka, koji će odmjeriti snage sa atinskim AEK-om, odnosno Strazburom.

Utakmice osmine finala igraju se 12. i 19. marta, a ovako izgleda kompletan kostur do "finala":

KONFERENCIJSKA LIGA – osmina finala

Leh - Šahtjor

AZ Alkmar - Sparta Prag

Kristal Palas – AEK Larnaka

Fiorentina - Rakov

Samsunspor - Rajo Valjekano

Celje - AEK Atina

Sigma Olomuc - Majnz

Rijeka - Strazbur

