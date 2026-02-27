logo
Osmina finala Konferencijske lige: Klubovi iz regiona idu u Grčku i Francusku

Osmina finala Konferencijske lige: Klubovi iz regiona idu u Grčku i Francusku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Obavljen je žrijeb osmine finala trećeg evro-takmičenja po jačini.

Konferencijska liga osmina finala parovi Izvor: UEFA/Screenshot

Nakon Lige šampiona i Lige Evrope, poslije žrijeba smo saznali i parove osmine finala Konferencijske lige.

Kristal Palas, koji je u plej-inu elininisao ekipu Zrinjskog ukupnim rezultatom 3:1, putovaće na Kipar i ukrstiti koplja sa AEK-om iz Larnake.

Region će predstavljati dva kluba, Celje i Rijeka, koji će odmjeriti snage sa atinskim AEK-om, odnosno Strazburom.

Utakmice osmine finala igraju se 12. i 19. marta, a ovako izgleda kompletan kostur do "finala":

Izvor: UEFA/Screenshot

KONFERENCIJSKA LIGA – osmina finala

Leh - Šahtjor
AZ Alkmar - Sparta Prag
Kristal Palas – AEK Larnaka
Fiorentina - Rakov
Samsunspor - Rajo Valjekano
Celje - AEK Atina
Sigma Olomuc - Majnz
Rijeka - Strazbur

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

fudbal Konferencijska liga

