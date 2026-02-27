Sloga poslije kup-trijumfa ide na Pecaru: "Svjesni smo pozicije u kojoj se nalazimo"

Filip Erić najavio je duel sa Širokim Brijegom (nedjelja, 15.00).

Sloga Meridian trenutno se nalazi u zoni ispadanja iz Premijer lige BiH.

Tim sa Luka nalazi se na pretposljednjem, devetom mjestu sa 19 bodova, dva manje od Posušja, prvog tima u "luci spasa". Dobojlije su nanizale sedam mečeva u prvenstvu bez pobjede, ali su zato stigle nadomak plasmana u polufinale Kupa BiH gostujućim trijumfom nad Željezničarom (0:1).

Poslije uspjeha u Sarajevu, tim trenera Nedima Jusufbegovića u dobrom raspoloženju dočekuje gostovanje Širokom Brijegu i nada se prekidu neugodne tradicije van Doboja.

"Očekuje nas duel sa dobrim timom, koji je ujedno i domaćinska ekipa. Pozicija u kojoj se nalazimo nije zavidna i svjesni smo toga. Znamo da nam je svaki bod u gostima izuzetno bitan i pokušaćemo da ostvarimo što je moguće bolji rezultat", riječi su golmana Sloge Meridian Filipa Erića.

Utakmica na Pecari igra se u nedjelju od 15.00 časova.

