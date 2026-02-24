Umjesto u Slobodu ide u Slogu! Bivši fudbaler Sarajeva stiže na Luke!

Dobojska Sloga dovodi nekadašnjeg fudbalera tuzlanske Slobode i Sarajeva.

Izvor: FK Spartak

Eldar Mehmedović bio je nadomak povratka u Slobodu, ali će umjesto u Tuzlu ipak u Doboj.

Nekadašnji fudbaler Slobode i Sarajeva biće novo pojačanje Sloge iz Doboja, prenosi "Sport1".

Mehmedović je nakon isteka ugovora sa subotičkim Spartakom trenirao sa Slobodom, ali je nakon imenovanja Nedima Jusufbegovića za trenera Sloge počeo pregovore s ovim klubom i oni bi uskoro trebali da budu uspješno riješeni.

U svojoj karijeri ovaj ofanzivni vezista bio je još član Lokomotive, ali nije upisao niti jedan nastup za zagrebački klub.