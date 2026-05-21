Šej i Oklahoma se vratili u život: Vembanjama im ovog puta nije mogao ništa u finalu Zapada

Autor Dragan Šutvić
Iako je Viktor Vembanjama imao još jednu dabl-dabl partiju, Šej Gildžus Aleksander i Oklahoma su pobijedili i izjednačili u seriji.

Oklahoma je uspjela da se oporavi poslije prvobitnog poraza u finalu Zapadne konferencije NBA lige i savladala San Antonio 122:113. Tako su Tanderi izjednačili u seriji na 1:1.

Do pobjede je najbolji tim regularnog dijela NBA lige vodio Šej Gildžus Aleksander sa 30 poena, 9 asistencija i 4 skoka, dok je na ovom meču napadački iskočio Aleks Karuso sa 17 poena i 5 asisencija. Čet Holmgren je dodao 13 poena, Karson Valas 12, Džered Mekejn je imao takođe 12, a Adžaji Mičel 10.

Sa druge strane Stefon Kesl je dao 25 poena uz 8 asistencija i 5 skokova, Devin Vasel je dodao 22 poena, a Viktor Vembanjama je imao impresivan dabl-dabl sa 21 poenom i 17 skokova uz 6 asistencija.

Oba tima su imala svoje probleme na ovom meču pa su tako Sparsi bili bez povrijeđenog Dearona Foksa dok je Džejlen Vilijams napustio teren vrlo brzo nakon početka meča zbog problema sa zadnjom ložom.

