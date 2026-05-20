Centar Boston Seltiksa će igrati za "zmajeve" protiv Srbije i Turske

Autor Nebojša Šatara
Luka Garza planira ovog ljeta nastupati za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Luka Garza će igrati za BiH protiv Srbije i Turske

Njegov nastup za BiH potvrdio je selektor "zmajeva" Dario Đerđa za zvanični sajt Košarkaškog saveza BiH.

"Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu saopštiti kako za ljetni ‘prozor’ kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju BiH. Želim Luki prijatnu dobrodošlicu, sretan sam što ćemo imati priliku sarađivati. Takođe, želim istaći i da sam ovih dana obavio veoma korektan i ugodan razgovor s Havijerom Kastanedom. On je nedavno ponovo počeo igrati nakon što se oporavio od povrede, ali zamolio je da zbog privatnih obaveza ne bude sa nama u julskom ‘prozoru’. Naglasio je da će u budućnosti svakako ponovo biti na raspolaganju reprezentaciji BiH", izjavio je Đerđa.

Luka Garza, koji iza sebe ima sjajnu sezonu kao član slavnog Bostona, rekao je da mu mnogo znači nastupi za BiH.

"Nakon razgovora sa selektorom Darijom, mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku da predstavljam BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj porodici. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao".

Selekcija BiH će biti jača za Garzu na mečevima protiv Turske 2. jula u Zenici, te četiri dana kasnije na gostovanju protiv Srbije.

