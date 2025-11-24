Garza poslije teške operacije stigao u NBA: "Da je cista pukla, umro bih na mjestu"!

Potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine Luka Garza opisao je kako je izgledalo boriti se sa velikim zdravstvenim problemom i cistom teškom 4,5 kilograma.

Izvor: Youtube/Boston Celtics/printscreen

NBA košarkaš Luka Garza nije mogao da igra za BIH na Evropskom prvenstvu 2025. godine jer ga FIBA smatra naturalizovanim strancem, a ne domaćim košarkašem, dok mjesto naturalizovanog košarkaša je na Eurobasketu zauzeo Džon Roberson. Talentovani centar Bostona još čeka da se dokaže u dresu državnog timu BIH, ali je za njega najvažnije da mu karijera nije ugrožena nakon teške operacije koju je imao 2018. godine.

Gostujući u podkastu na zvaničnom kanalu Boston Seltiksa, Garza je otkrio da mu je život bio u opasnosti prije nego što je obavljena izuzetno komplikovana operacija. Prije sedam godina iz njegovog tela izvađena je cista teška 4,5 kilograma, a čije bi pucanje moglo da se završi i smrtnim ishodom.

"Postojala je cista veličine odbojkaške lopte koja se koristi na koledžu. Izgubio sam dvocifren broj kilograma tokom operacije, ali je bila povezana s mojom kičmom, slezinom i tako... Veoma sam zahvalan, zahvalan Bogu, zahvalan svemu što prije toga nisam dobio udarac laktom ili bilo šta u tom području. Jer da je pukla, umro bih na mjestu", rekao je Luka Garza, koji do sada nije često pričao o tom zdravstvenom problemu.

Luka Garza je počeo da se preispituje, da razmišlja da li će uopšte imati priliku da se vrati košarci, kako će proći operacija... Na kraju, sve se završilo bolje nego što je mogao da zamisli!

"Taj trenutak je mnogo toga promijenio za mene. To je bio prvi put da je igra dovedena u pitanje u smislu kako će proći operacija, hoću li izgubiti i slezinu, hoću li propustiti cijelu godinu? Hoću li morati neko vreme odložiti košarku i šta će biti?", ispričao je Garza i dodao: "To je promijenilo moju perspektivu na mnogo stvari... Bio sam veoma blagoslovljen i povlašćen što sam bio na Univerzitetu u Ajovi, kod jednog od najboljih hirurga u ovoj vrsti specijalnosti, u ovoj oblasti. Bio sam u Dječijoj bolnici, tako da je on mogao izvršiti operaciju i sve je prošlo dobro. I, znate... Nisam propustio nijednu utakmicu te godine. Četiri sedmice kasnije, pet sedmica kasnije, bio sam tamo".

Najveća podrška u tim trenucima bio je njegov otac Frank, koji je svojevremeno igrao košarku na koledžu i znao je koliko njegovom sinu treba oporavak. Potpuno se posvetio Lukinom oporavku, a cela priča završena je veoma srećno za čitavu porodicu Garza.

"Samo govorim o mom tati, očigledno sam morao ostati u bolnici i u početku nisam mogao baš hodati niti mnogo raditi. Moj tata je ostao sa mnom i doslovno me nosio na kupanje, pravio mi hranu, radio sve i jednostavno je bio tu sa mnom na svakom koraku", ispričao je Luka.

Tri godine nakon operacije, Luka Garza je stigao do NBA lige, a kao 52. pika na draftu izabrali su ga Detroit Pistonsi. Nakon jedne sezone i 32 odigrana meča u tom timu pojačao je Minesotu, a zatim se nakon dvije sezone preselio u Boston za koji i danas igra.