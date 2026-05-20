Sandra okuplja Srbiju i zna šta je cilj: "Moram da postavim stvari koje će u budućnosti značiti"

Selektorka Srbije Sandra Kolaković saopštila je novi spisak nacionalnog tima i istakla šta je cilj na narednom okupljanju.

Izvor: MN PRESS

Selektorka ženske reprezentacije Srbije Sandra Kolaković odlučila je da početkom juna okupi dio tima, pretežno od djevojaka iz domaće lige. Sandra će tako od 1. do 5. juna u Pančevu raditi sa dvadeset djevojaka, a obaviće i potrebna testiranja kako bi svaka igračica dobila jasan plan za pripreme tokom ljeta.

"Okupljanje u Pančevu je izvanredna prilika da vidimo devojke iz domaće lige, da budemo sigurni u njihove mogućnosti i da krenemo sa realizacijom određenih ideja. Ovo je prvi put da se okuplja tim, a da nemamo utakmicu i takmičarsku obavezu, zato želim da postavim neke stvari u koje će se kasnije uklopiti devojke iz inostranstva, a kojih je veoma malo. Srećna sam što reprezentacija ima ovu priliku, jer smo imali veoma mali broj treninga i mogućnosti da nešto radimo. Potencijala ima dosta i zato želim da radimo posebno na svakoj poziciji i da uigravamo tim. Neće biti visokog inteziteta rad, jer su klupske obaveze tek završene, djevojke su umorne, pa ćemo ih samo usavršavati na svojim pozicijama. Moram da postavim stvari koje će nam u budućnosti biti od značaja.Osim toga, postavićemo sistem igre u odbrani koji želim da negujemo. Da imamo bar dvije odbrane koje bismo igrali, ali na najvišem nivou, jer kako stvari stoje, sastav će za Evropsko prvenstvo biti dosta izmijenjen, povrede nam ne idu u prilog, ali one su neminovnost sporta", zaključila je Sandra Kolaković.

Spisak reprezentacije Srbije

Golmanke: Anastasija Nedeljković (Naisa), Teodora Vranić (Jagodina), Aleksandra Šarac (Esterhazi)

Lijeva krila: Nataša Ćetković (Naisa), Jelena Stojanović (Naisa), Jana Stanković (Bor)

Desna krila: Tijana Simić (Crvena zvezda), Dunja Radević (Budućnost), Nikolina Vidić (Mladost)

Pivoti: Tamara Kojić (Loznica), Vladana Mitrović (Naisa), Iva Andić (Mladost)

Bekovi: Ana Petrović (Temerin), Nora Fajfrić (Sunajska Streda), Aleksandra Vasić (Medicinar), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Tamara Preković (Radnički), Anja Vujnović (Bor), Nikolea Lazarević (Mladost)

