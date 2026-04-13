"Drmala me je trema, znala sam da je ovo moj posljednji meč": Katarina odvela Srbiju na EP, ali tamo neće igrati

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Katarina Krpež Šlezak je pomogla Srbiji da se plasira na Evropsko prvenstvo, ali tamo neće igrati. Meč protiv Ukrajine joj je bio posljednji u nacionalnom timu.

Katarina Krpež Šlezak odigrala posljednji meč za Srbiju Izvor: MN PRESS

Rukometašice Srbije potvrdile su plasman na Evropsko prvenstvo. U posljednjem kolu su u Novom Sadu bile ubjedljive protiv Ukrajine (30:21). Siguran trijumf za izabranice Sandre Kolaković i ujedno posljednji meč u reprezentativnoj karijeri za Katarinu Krpež-Šlezak koja je bila jedna od najzaslužnijih za plasman na turnir na kom neće igrati.

"Mnogo sam srećna, bitno nam je bilo da pobijedimo i potvrdimo odlazak na prvenstvo. Bila je ovo moja posljednja utakmica, bilo mi je teško. Drmala me je trema jer znam da je kraj. Djevojke su mi pomogle, bile su srećne zbog mene i ja zbog njih. Srećna sam što idu na prvenstvo, bodriću ih, navijaću, gledaću i nadam se najboljem", rekla je Katarina.

Imala je poruku za navijače i za sve one koji bodre nacionalni tim.

"Želim da se zahvalim svima što su bili uz mene i davali svima nama podršku. Nadam se da će nastaviti da ih bodre. Ima puno potencijala, mlada su ekipa, potrebno je vrijeme, treba dati vremena i selektorki i napraviće nešto zajedno sa njima. Imau srce, želju, volju. Svim navijačima želim da poručim da budu tu i da ih podrže čak i kada ne ide dobro", poručila je Katarina Krpež-Šlezak.

Možda će vas zanimati

