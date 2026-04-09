Rukometašice Srbije na korak od Evropskog prvenstva: Velika pobjeda u Litvaniji

Autor Nebojša Šatara
Rukometašice Srbije i selektorka Sandra Kolaković nadomak plasmana na Evropsko prvenstvo 2026. godine.

rukometasice srbije blizu evropskog prvenstva Izvor: MN PRESS

Rukometašice Srbije nalaze se na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo! U petom kolu drugog kruga kvalifikacija, izabranice selektorke Sandre Kolaković uspješno su završile posao protiv Litvanije (36:34) pa će u posljednjoj rundi protiv Ukrajine imati priliku da potvrde plasman!

Srbija će u posljednjem kolu kvalifiakcija igrati protiv Ukrajine u Novom Sadu, a istog rivala već je savladala na neutralnom terenu u Slovačkoj (34:23). Zbog toga se ne dovodi u pitanje da li bi srpske rukometašice pred svojom publikom, uz novu pobjedu, mogle da proslave plasman na kontinentalni šampionat.

Svi uslovi za to su ispunjeni, a pobjeda u Litvaniji veoma je važna iako se do nje stiglo teže nego što se očekivalo. Srbiju je do pobjede predvodila Anđela Janjušević sa devet postignutih golova, Tijana Simić je dodala sedam, a po četiri puta su mrežu tresle Aleksandra vasić i Aleksandra Stamenić.

Što se tiče same utakmice u Klaipedi, Srbiji je trebalo dugo vremena da se rezultatski odlijepi. Rukometašice su tek u drugoj polovini drugog dijela uspjele da dođu do osjetnije prednosti, jer su u dva navrata imale pet golova viška u odnosu na reprezentaciju Litvanije, ali ni to nije bilo dovoljno za miran kraj. Litvanija je pokušala da se vrati i meč je završen sa dva gola prednosti u korist Srbije - baš kao što je bilo i na poluvremenu.

Evropsko prvenstvo za rukometašice igraće se u decembru 2026. godine u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj, a učestvovaće čak 24 selekcije. Plasman će obezbijediti po dvije najbolje ekipe iz svake od grupa, ali i četiri najbolja trećeplasirana tima. Švedska je već potvrdila plasman jer ima maksimalan učinak iz pet odigranih mečeva, a Srbija bi u teoriji i uz poraz od Ukrajine mogla na Evropsko prvenstvo.



