Sandra Kolaković saopšila spisak rukometašica Srbije: Još dva koraka do Evropskog prvenstva

Rukometašice Srbije okupljaju se kako bi na posljednjim mečevima u kvalifikacijama obezbijedile plasman na Evropsko prvenstvo.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije ima još dva meča u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i veoma dobru priliku da se na taj šampionat plasira. Selektorka Sandra Kolaković saopštila je širi spisak rukometašica na koje računa za posljednja dva meča kvalifikacija, protiv autsajdera Litvanije u gostima i direktnog konkurenta Ukrajine na pred srpskim navijačima.

Pobjede protiv timova koji su kvalitetom lošiji od srpske reprezentacije obezbijedili bi Srbiji plasman na Evropsko prvenstvo, što je veliki cilj ove generacije. Naravno, utakmicama će morati da se pristupi veoma ozbiljno jer plasman nije obezbijeđen, a Ukrajina posljednja dva meča čeka sa istim brojem bodova.

Ovo je širi spisak ženske reprezentacije Srbije za mečeve u aprilu:

Golmani: Jovana Risović, Gordana Petković, Anastasija Nedeljković, Tamara Kostić, Marija Simić

Leva krila: Sanja Radosavljević, Alensadra Stamenić, Tamara Kocić, Jelena Stojanović, Jana Stanković

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević, Tijana Simić, Mia Nedeljković, Zorica Ranković

Pivotmeni: Katarina Bojičić, Dragana Cvijić, Vladana Mitrović, Marija Ilić, Tamara Kojić

Bekovi: Jovana Skrobić, Jovana Jovović, Dunja Tabak, Aleksandra Vasić, Ana Petrović, Aleksandra Vukajlović, Nora Fajfrić, Tamara Mandić, Nevena Radić, Sara Radović, Anđela Janjušević, Nevena Todorovski, Milica Ignjatović, Nikoleta Lazarević, Helena Inđić.

Rukometašice Srbije će 9. aprila igrati protiv Litvanije u gostima, a zatim će tri dana kasnije u Novom Sadu dočekati Ukrajinu. Švedska je vodeća u grupi 5 sa osam bodova, Srbija i Ukrajina imaju po četiri, dok je Litvanija bez bodova. Plasman na EP izboriće dvije prvoplasirane reprezentacije iz grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz svih šest grupa.

