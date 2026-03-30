Sandra Kolaković saopštila je spisak rukometašica za ključne mečeve rukometašica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo
Rukometašice Srbije imaju još dvije utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Dva koraka ih dijele od "ovjere" plasmana na šampionat Starog kontinenta. Igraće protiv Litvanije (9. aprila u gostima) i Ukrajine (12. aprila kod kuće). Sandra Kolaković objavila je spisak rukometašica za predstojeći meč.
"Očekuju nas dva meča protiv poznatih rivala, savladali smo ih jednom, ali sada imamo sasvim novi tim, ovo nije ni blizu ista ekipa. Nedostaje nam veliki broj igračica, a nećemo imati Jovanu Jovović, koja ima problem sa povredom, dok će nam se Kaća Krpež - Šlezak priključiti u Novom Sadu", počela je Sandra Kolaković.
Ovo je tim Srbije koji juri Evropsko prvenstvo: Velike promjene u ekipi, Dragana se vratila
Otkrila je i kakve su promjene u timu.
"Na našu radost, vraća nam se Dragana Cvijić i ona će sasvim sigurno biti nosilac igre. Želimo da se ekipa koju imamo još bolje uigra i savlada odličnu Litvaniju, koja je napredovala od prethodnih kvalifikacija. Ne sumnjam da će nam mladi i perspektivni tim dati maksimum, a pomoći će im i nosioci igre poput Radosavljević, Vukajlović, Janjušević, Cvijić, Skrobić, kao i iskusni golmani. Novo ime je Nevena Radić, najbolji strijelac i igračica ARKUS lige koja će dobiti priliku. Nadam se da će Nevena, kao neko ko standardno dobro igra u domaćem prvenstvu, iskoristiti svoju priliku", poručila je Sandra Kolaković.
Ovo je spisak:
Golmani:
- Risović Jovana
- Simić Marija
- Petković Gordana
Lijeva krila
- Radosavljević Sanja
- Stamenić Aleksandra
Desna krila
- Radević Dunja
- Simić Tijana
Bekovi:
- Skrobić Jovana
- Vukajlović Aleksandra
- Ignjatović Milica
- Janjušević Anđela
- Fajfrić Nora
- Vasić Aleksandra
- Petrović Ana
- Radić Nevena
Pivoti:
- Cvijić Dragana
- Bojičić Katarina
- Ilić Marija