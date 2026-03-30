Ovo je tim Srbije koji juri Evropsko prvenstvo: Velike promjene u ekipi, Dragana se vratila

Sandra Kolaković saopštila je spisak rukometašica za ključne mečeve rukometašica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Izvor: MN PRESS

Rukometašice Srbije imaju još dvije utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Dva koraka ih dijele od "ovjere" plasmana na šampionat Starog kontinenta. Igraće protiv Litvanije (9. aprila u gostima) i Ukrajine (12. aprila kod kuće). Sandra Kolaković objavila je spisak rukometašica za predstojeći meč.

"Oče­ku­ju nas dva me­ča pro­tiv po­zna­tih ri­va­la, sa­vla­da­li smo ih jed­nom, ali sa­da ima­mo sa­svim no­vi tim, ovo ni­je ni blizu ista eki­pa. Nedosta­je nam ve­li­ki broj igra­či­ca, a nećemo ima­ti Jo­va­nu Jo­vo­vić, koja ima problem sa povredom, dok će nam se Ka­ća Krpež - Šle­zak priklju­či­ti u No­vom Sa­du", počela je Sandra Kolaković.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Otkrila je i kakve su promjene u timu.

"Na na­šu ra­dost, vra­ća nam se Draga­na Cvi­jić i ona će sa­svim si­gur­no bi­ti no­si­lac igre. Želi­mo da se eki­pa ko­ju ima­mo još bo­lje uigra i savla­da od­lič­nu Litvaniju, ko­ja je na­pre­do­va­la od pret­hod­nih kva­li­fi­kacija. Ne sum­njam da će nam mla­di i per­spek­tiv­ni tim da­ti mak­si­mum, a po­mo­ći će im i no­si­o­ci igre po­put Radosavljević, Vu­kaj­lo­vić, Ja­nju­še­vić, Cvi­jić, Skro­bić, kao i is­ku­sni gol­ma­ni. Novo ime je Ne­ve­na Radić, naj­bo­lji strije­lac i igra­či­ca AR­KUS li­ge ko­ja će do­bi­ti pri­li­ku. Nadam se da će Ne­ve­na, kao ne­ko ko stan­dard­no do­bro igra u do­ma­ćem pr­ven­stvu, is­ko­ri­sti­ti svo­ju pri­li­ku", poručila je San­dra Ko­la­ko­vić.

Ovo je spisak:

Golmani:

Risović Jovana

Simić Marija

Petković Gordana

Lijeva krila

Radosavljević Sanja

Stamenić Aleksandra



Desna krila

Radević Dunja

Simić Tijana

Bekovi:

Skrobić Jovana

Vukajlović Aleksandra

Ignjatović Milica

Janjušević Anđela

Fajfrić Nora

Vasić Aleksandra

Petrović Ana

Radić Nevena

Pivoti: