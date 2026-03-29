Traje dominacija Crvene zvezde: Treći trofej Kupa Srbije u nizu, "pola Bora" došlo na finale u Beograd

Još jedan trijumf Crvene zvezde u Kupu Srbije za rukometašice, protiv ekipe Bora koja je dobila iskrene čestike crveno-bijelih, kao i njeni navijači.

Izvor: MN PRESS

Rukometašice ŽRK Crvena zvezda osvojile su Kup Srbije treći uzastopni put. U finalu su pobijedile Bor 31:28, koji je imao veliku podršku u Beogradu, u ambijentu dostojnom velike utakmice.

Desno krilo reprezentacije Srbije i Crvene zvezde Tijana Simić oglasila se zbog trećeg uzastopnog osvajanja Kupa i pohvalila rivalski tim i njegove navijače.

"Bila je vatrena atmosfera, došao je Bor, pola Bora je ovdje, više je bilo njihovih navijača nego naših. Svaka čast njihovim navijačima kako su pružili podršku svojoj ekipi. Bor je odlična ekipa, dosta trče i imali smo problema malo u odbrani u nekim trenucima, čak i u napadu, dobro su držali odbranu, ali na kraju rezultat je našoj strani i treća u nizu", rekla je ona.

"Kup je naš, a nadam se da će i prvenstvo"

Jovana Skrobić predvodila je Zvezdu sa osam golova i asistencijama.

"Želim da čestitam mojoj ekipi na sjajnoj borbi, nije bilo lako igrati protiv Bora, stvarno su odigrale jako dobar meč. Mislim da smo fizički bile spremnije, igrale smo timski, sa svih pozicija smo postizali golove i mislim da je to doprinijelo dobroj igri. Svi znamo koliko je ovo nama važno. Borili smo se od samog početka i nismo se predale do samoga kraja. Eto i bacila sam se za loptu pet minuta pred kraj da pokažem da nam je stvarno stalo. Od samog početka imali smo velike ciljeve da osvojimo Kup i da budemo prvi u prvenstvu. I evo za sada, Kup je naš, a prvenstvo nadam se da će ostati isto naše", rekla je reprezentativka Srbije.

Cijeli Bor ponosan!

Prvi put u istoriji rukometašice Bora nastupile su u nekom finalu i ostavile su odličan utisak. Trenera Zoran Barbulović bio je više nego ponosan.

"Mi smo prezadovoljni, mi iz godine u godinu rastemo, ostvarujemo sve bolje rezultate. Ovo nam je i prvo finale. Čestitam Crvenoj zvezdi, bila je danas bolja, osvojila je trofej. Mi ne idemo pognutih glava, presrećni smo sa onim što smo pokazali ovdje na terenu i na tribinama. Ja bih na kraju čestitao mojim djevojkama na onome što su pokazale. Pred nama je preostali dio prvenstva, plej-of, nadamo se da ćemo još koji put da se nađemo sa Crvenom zvezdom", rekao je Barbulović za Radio-televiziju Srbije.

Vječna lista osvajačica Kupa Srbije

Zvezda je osvajanjem trećeg trofeja u Kupu Srbije izbila na diobu trećeg mjesta na tabeli najuspješnijih timova u Kupu za rukometašice. Na vrhu je i dalje Jagodina, koja ima pet osvojenih kupova.

Osvajačice Kupa Srbije u rukometu: