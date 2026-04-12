Srbija ide na Evropsko prvenstvo: Rukometašice pregazile Ukrajinu i kad im nije bilo potrebno

Srbija ide na Evropsko prvenstvo: Rukometašice pregazile Ukrajinu i kad im nije bilo potrebno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Fantastičan rezultat srpskih rukometašica u kvalifikacijama.

Rukometašice Srbije plasirale se na Evropsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Rukometašice Srbije će se 2026. godine nadmetati na Evropskom prvenstvu, pošto su uspješno odradile kvalifikacioni ciklus u nimalo naivnoj grupi. Za posljednje kolo kvalifikacija Srbiji je ostao meč protiv Ukrajine, koji je pred domaćom publikom u Novom Sadu odigran na pravi način - još jedna pobjeda samo je potvrdila plasman Srbije.

Srbija je na meču protiv Ukrajine imala veoma lak posao, jer je bilo potrebno samo da izgubi sa manje od 12 golova prednosti. Izabranice Sandre Kolaković tako nešto sebi nisu željele da dozvole, pa su i na ovom meču upisale trijumf (30:21) i tako uveličale oproštaj od dresa sa državnim timom iskusne Dragane Cvijić koja je godinama bila jedan od najjačih adut reprezentacije.

Već u uvodnim minutima meča Srbija je stigla do četiri gola prednosti, a do poluvremena je ta razlika dodatno porasla. Na odmor se otišlo uz rezultat 14:8 i bilo je jasno da će Srbija upisati još jedan trijumf, četvrti u ovoj kvalifikacionoj grupi. Nakon dva trijumfa protiv Litvanije upisan je i drugi trijumf protiv Ukrajine, a samo je Švedska kao dominantna sila svjetskog rukometa bila bolja od srpskog tima.

Evropsko prvenstvo za rukometašice igraće se između 3. i 20. decembra 2026. godine, a organizovaće ga pet zemalja. Većina turnira biće održana u Poljskoj, značajno će im pomagati Rumunija, dok će se po jedna grupa igrati u Turskoj, Češkoj i Slovačkoj.



