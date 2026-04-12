Još jedan težak poraz "zmajica": Rukometašice BiH kvalifikacije za EP završile sa jednom pobjedom

Bojan Jakovljević
Očekivano, Holandija je bila ubjedljiva protiv BiH na kraju kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026.

Zmajice, rukometašice BiH Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometašice BiH doživjele su novi debakl u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Holandija je u Almereu slavila ubjedljivo 47:12 (25:7), te tako takmičenje u grupi 2 očekivano okončala sa maksimalnim učinkom.

Sara Deker predvodila je pobjednički sastav sa devet golova, a Lin Molenar dodala je šest. Kod BiH Vildana Bajrić protivničku mrežu pogađala je šest puta, Azra Letić postigla je tri gola, Ajla Lizde tri, dok se u strijelce jednom upisala i Petra Kolobarić. Zorana Jurčević imala je šest odbrana, a Jasmina Kikanović tri.

Holandija je ostvarila svih šest pobjeda, dok je BiH ostala na jednom trijumfu, onom protiv Italije (28:25). Ta pobjeda nije bila dovoljna bar za utješno treće mjesto u grupi, jer je Italija bila ubjedljiva na svom terenu (36:20), pa je BiH kvalifikacije za prvenstvo Starog kontinenta završila na posljednjem mjestu sa samo dva boda i poražavajućom gol-razlikom 111-214.

Osim Holandije, na Evropsko prvenstvo iz ove grupe plasirala se drugoplasirana Švajcarska.



