Rukometašice Srbije dobile su rivalke na predstojećem Evropskom prvenstvu u decembru 2026. Srpski tim će u Slovačkoj igrati sa Njemačkom, Švedskom i selekcijom domaćina.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije dobila je rivalke na Evropskom prvenstvu 2026. godine koje se igra u pet zemalja. Srpska selekcija našla se u grupi F i igraće sa selekcijama Njemačke, Švedske i Slovačke. Ova grupa će se igrati u Bratislavi.
Evropsko prvenstvo se igra od 3. do 20. 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj. Srbija će voljom žreba koji je za četvrti šešir izvela poljska rukometašica Katarina Cigan na kraju igrati u vjerovatno najtežoj grupi.
Ovo su sve grupe Evropskog prvenstva
Rukometašice Srbije u "grupi smrti" na Evropskom prvenstvu
- Grupa A: Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island
- Grupa B: Norveška, Rumunija, Švajcarska, Makedonija
- Grupa C: Danska, Španija, Turska, Grčka
- Grupa D: Holandija, Češka, Austrija, Hrvatska
- Grupa E: Francuska, Poljska, Farska Ostrva, Ukrajina
- Grupa F: Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija
Kako je Srbija došla na Evropsko prvenstvo?
Srbija je u kvalifikacijama bila u Grupi 5 sa Švedskom, Ukrajinom i Litvanijom i prošla je dalje sa četiri pobjede nad Ukrajinkama i Litvankama i dva poraza od Švedske. Sada će izabranice selektorke Sandre Kolaković imati mnogo teži posao jer će morati da se izbore sa Njemicama koje su viceprvakinje svijeta i uvijek jakim Šveđankama.
