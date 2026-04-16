Rukometašice Srbije u "grupi smrti" na Evropskom prvenstvu

Rukometašice Srbije dobile su rivalke na predstojećem Evropskom prvenstvu u decembru 2026. Srpski tim će u Slovačkoj igrati sa Njemačkom, Švedskom i selekcijom domaćina.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije dobila je rivalke na Evropskom prvenstvu 2026. godine koje se igra u pet zemalja. Srpska selekcija našla se u grupi F i igraće sa selekcijama Njemačke, Švedske i Slovačke. Ova grupa će se igrati u Bratislavi.

Evropsko prvenstvo se igra od 3. do 20. 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj. Srbija će voljom žreba koji je za četvrti šešir izvela poljska rukometašica Katarina Cigan na kraju igrati u vjerovatno najtežoj grupi.

Ovo su sve grupe Evropskog prvenstva

Grupa A: Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island

Grupa B: Norveška, Rumunija, Švajcarska, Makedonija

Grupa C: Danska, Španija, Turska, Grčka

Grupa D: Holandija, Češka, Austrija, Hrvatska

Grupa E: Francuska, Poljska, Farska Ostrva, Ukrajina

Grupa F: Švedska, Njemačka, Slovačka, Srbija

Kako je Srbija došla na Evropsko prvenstvo?

Srbija je u kvalifikacijama bila u Grupi 5 sa Švedskom, Ukrajinom i Litvanijom i prošla je dalje sa četiri pobjede nad Ukrajinkama i Litvankama i dva poraza od Švedske. Sada će izabranice selektorke Sandre Kolaković imati mnogo teži posao jer će morati da se izbore sa Njemicama koje su viceprvakinje svijeta i uvijek jakim Šveđankama.

