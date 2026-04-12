"Ne mogu da pričam, biće Srbija opet velesila": Dragana se na ivici suza oprostila od reprezentacije

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Dragana Cvijiić bila je na ivici suza u svom posljednjem meču u dresu reprezentacije Srbije, odigrala je meč protiv Ukrajine.

Dragan Cvijić odigrala posljednji meč za Srbiju Izvor: Rukometni savez Srbije

Srbija je lako pobijedila Ukrajinu u Novom Sadu (30:21) i potvrdila je plasman na Evropsko prvenstvo. Tamo će biti bez najiskusnjih pošto pored Katarine Krpež-Šlezak na takmičenje neće ići ni Dragana Cvijić koja se takođe oprostila od nacionalnog tima.

"Definitivno su prelijepi utisci, jer smo prvu utakmicu proti Litvanije igrali jako loše, ništa nije funkcionisalo. Sve smo to analizirali, bili samokritični i uspjeli za jedan trening da spremimo Ukrajinu i odgovorimo. Radujem se da je ekipa samokritična, da zna ko je i gdje pogriješio", počela je Dragana Cvijić.

Pričala je potom o nekim novim igračicama koje dolaze, posebno o jednoj djevojci - Ani Petrović.

"Jedna sam od najstarijih, od mene do najmlađe je bilo dosta razgovora, ponosna sam i srećna jer su sve djevojke dobile šansu, neke su debitovale. Ana Petrović je defanzivno rijetko viđen igrač. Polažem nade u nju, ko god da je ušao napravio je nešto. Bilo je prelijepo igrati u ovoj atmosferi, treba ovo zapamtiti i zadržati. Uz strpljenje i rad biće opet velesila", rekla je Dragana.

Dragana na ivici suza zbog oproštaja

Dragana Cvijić se oprostila od reprezentacije
Izvor: Rukometni savez Srbije

Bila je na ivici suza srpska rukometašica, nije joj bilo lako da priča o svojoj posljednjoj utakmici u dresu sa nacionalnim grbom.

"Sa mnom ili bez mene, biće Srbija uvijek najbolja na svijetu. Nisam bitna ja, bitna su djeca, njima bih dala svu pažnju. Ja sam završavala, one su tek došle. Uživala sam svaki minut na terene. Cilj mi je bio budu bar pet odsto bolje od prošlog meča i osjećale se ljepše, mislim... Ne mogu...Ne mogu. Možda sam uspjela u tome, pratiću ih, bodriću ih uvijek i to je to. Ne mogu više da pričam", završila je Dragana Cvijić sa knedlom u grlu.

Možda će vas zanimati

