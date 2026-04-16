Selektorka Srbije nakon žrijeba za Evropsko prvenstvo: Slobodno mogu da kažem gore nije moglo"

Nebojša Šatara
Selektorka Srbije Sandra Kolaković i reprezentativka Jovana Skrobić istakle su da je srpski tim upao u najtežu grupu na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Žen­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je od­mje­ri­će sna­ge sa selekcija­ma Šved­ske, Nje­mač­ke i Slo­vač­ke na Evrop­skom pr­ven­stvu u de­cem­bru! Vo­ljom žrije­ba, od­lu­če­no je da se srpske dje­voj­ke na­đu u F gru­pi, a me­če­ve pre­li­mi­nar­ne runde od­i­gra­će u Bra­ti­sla­vi.

Mo­že se slo­bod­no re­ći da je srpski tim smje­šten u naj­te­žoj mo­gu­ćoj gru­pi, sa naj­ja­čom eki­pom iz dru­gog še­ši­ra, Njemač­kom. Ta­ko­đe, ne­ma sum­nje da će re­pre­zen­ta­tiv­ke Srbije ima­ti pa­kle­no te­žak po­sao na ovom šam­pi­o­na­tu, kad je riječ o pla­sma­nu u na­red­nu run­du. Selektorka državnog tima, Sandra Kolaković je poslije žreba istakla:

"Žrijeb nam nije bio naklonjen, jer smo dobili najtežu moguću grupu. Želimo da pravimo reprezentaciju za budućnost i ne znamo da li ćemo pretrpjeti još neke promjene u igračkom kadru, ali šta je tu je, moramo da se spremimo za Evropsko prvenstvo. Pred nama je težak posao, moramo da uradimo sve najbolje što možemo, da napravimo tim koji će u tom trenutku dati sve od sebe, da igramo čvrstu odbranu sa kontranapadom, jer nas čekaju dvije rukometne velesile. Švedska i Njemačka su fizički dominantne, nevjerovatne ekipe imaju, sve igračice su u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, tako da je prolazak u narednu rundu ravan olimpijskoj medalji", iskrena je selektorka Sandra Kolaković.

Lijevi bek reprezentacije Srbije, Jovana Skrobić je, takođe, bila neraspoložena poslije žrijeba.

"Slobodno mogu da kažem – gore nije moglo! Nevjerovatno kako nemamo sreće. Dobili smo najtežu moguću grupu i mogu slobodno da kažem, da će biti veoma teško. U kvalifikacijama smo igrali sa Švedskom, u Kragujevcu smo vidjeli da možemo protiv njih, tako da nam preostaje da vjerujemo u čuda. Kad je Njemačka u pitanju, one spadaju u sam vrh evropskom rukometa i fizički su nevjerovatno jake, ali mi možemo u ovom trenutku da obećamo samo jaku borbu na svakom meču. Bićemo motivisane i spremne, a koliko ćemo uraditi, vidjećemo u decembru", rekla je Jovana Skrobić.

