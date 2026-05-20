Jelena "zabranila" Novaku da igra tenis: Đoković se uz pomoć porodice vratio na vrh

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prolazio je tokom karijere kroz teške trenutke, želio je i da ostavi tenis, ali je uz presudnu podršku svoje supruge ipak promijenio odluku. I postao najveći u istoriji.

Srpski teniser i osvajač čak 24 grend slem titule Novak Đoković uspjeh nije gradio lako. Bilo je uspona i padova, bolnih trenutaka, pa čak i gotovo konačnih odluka da napusti sport u kojem je legenda bez konkurencije. O situacijama koje su bile teške u karijeri rođenog Beograđanina govorio je i sam Novak, ali i njegova supruga Jelena Đoković. Možda i najveći problem bila je činjenica da je "prekretnica" trajala gotovo dvije godine, počela je 2016. i vrhunac dostigla sredinom 2018, kada je Novak bio pred odlukom - stati ili nastaviti.

Da je poslušao instinkt, bijes, tugu i razočaranje iz 2018, vjerovatno ne bismo gledali kako piše istoriju i u 38. godini, u kojoj je prošle zime pobijedio Janika Sinera na Australijan openu. Ništa od toga nije se naziralo te 2018, kada je u Majamiju izgubio već u drugom kolu od Benoe Pera. Bilo je to u sezoni kada je poslije operacije lakta pao na rang-listi, na terenu nije izgledao prepoznatljivo, pa je samim tim i samopouzdanje Novaka Đokovića bilo poljuljano.

Poslije nekoliko neočekivanih poraza - na Australijan openu kada je Hjeon Čung bio bolji, pa se nastavilo u Indijan Velsu kada je izgubio od Tara Danijela i završilo u Majamiju, Novak je donio neočekivanu odluku. Riješio je da se povuče iz tenisa, a da to nisu bile samo prazne misli koje su mu prolazile kroz glavu govori i činjenica da je okupio porodicu i saopštio tadašnju, kako je vjerovao, konačnu odluku.

"Plakali smo, rekli smo mu da ne može da odustane"

Supruga najboljeg tenisera svih vremena jednom prilikom otkrila je kako je doživjela odluku Novaka Đokovića. "Rekao mi je da odustaje od tenisa i to je istina. Izgubio je u Majamiju, bio je to užasan poraz. Okupio nas je i rekao da je gotovo. Plakali smo, rekli smo mu da ne može da odustane", počela je Jelena.

Međutim, popularni GOAT nije mogao bez tenisa, pa je na odmoru i kad su se slegle misli riješio da promijeni stav.

"Otišli smo poslije toga na odmor. Kada odluči da ne želi da igra tenis, onda ne želi da radi ništa u vezi sa tenisom. Sa djecom sam išla i igrala tenis, došao je treći-četvrti dan kada smo se igrali na terenu, zabavljali, nije bio trening. Srećom, vidio je koliko smo se mi zabavljali i onda je tražio reket. Rekla sam mu da ne može da dobije reket, da je ostavio tenis i da je naše vrijeme da igramo tenis. Malo sam se šalila sa njim naravno."

Tada se umiješao i sin Stefan. "Onda mu je Stefan rekao 'U redu tata, sad je tvoj red'. Uzeo je nekoliko loptica, servirao i rekao da je dobar osjećaj. Zatim je dolazio svaki dan i igrao sa nama. Poslije toga je rekao da će da pozove Marijana Vajdu i da ga pita da se vrati i da mu bude trener ponovo", ispričala je Jelena Đokovića.

Šta je rekao Novak Đoković?

Sličnu priču potvrdio je i Novak Đoković prije godinu dana tokom gostovanja u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka". Kriza koja možda na terenu nije bila toliko evidentna, s obzirom na to da je trajala dvije godine, ozbiljno je namučila srpskog tenisera. Đoković je 2016. osvojio prvi Rolan Garos, a veliki uspjeh sa sobom je nosio i veliko emotivno i fizičko pražnjenje. Uslijedio je i čuveni Vimbldon i meč protiv Sema Kverija, koji je trajao čitavu vječnost.

"Poslije osvajanja Rolan Garosa 2016. došao je Vimbldon, nekoliko sedmica poslije. To je i blagoslov i kletva tenisa, jer imaš novu šansu veoma brzo, a onda je i kletva, jer ne stižeš ni da proslaviš uspjeh. Čovječe, upravo sam osvojio Rolan Garos. Ljudi su mi govorili da je u redu da preskočim Vimbldon, ali kako to da uradim? Uvijek se pitaš da li je posljednji, da li ćeš opet imati šansu", kazao je Novak Đoković.

Novak je na veliki turnir u Londonu stigao kao prvi nosilac, u prva dva kola je bio bolji od Britanca Džejmsa Vorda i Francuza Adrijana Manarina, a onda je izgubio u trećoj rundi od Sema Kverija. "Imao sam tri prekida zbog kiše, Sem Kveri je bio protivnik, Amerikanac, uvijek nezgodan na travi. Dobio je dva seta, prvi prekid je bio na polovini drugog. Pričao sam sa timom u pauzi, frustriran zbog igre, napravimo plan, dobijem treći, budem u naletu...

U četvrtom ne uspijem da ga brejknem i počne kiša. Dođe mi tim i pitao sam ih samo jedno - 'Momci, molim vas da me pustite samog. Ne treba ništa, samo mi treba mir, da gledam u zid. Ne želim ništa'. Prvi put mi se tada desilo da sam ostavio torbe na maserski sto. Nisam ni podigao naslon, gledao sam u plafon, nisam htio ni da se istegnem, mišići se hlade, zatežu se... Tada sam osjetio prazninu. Izgubio sam meč kada sam se vratio. Pitao sam se 'Šta je ovo? Ne znam ovo da identifikujem."

"Svaka faza ima svoje 'zašto', samo je potrebno da daš priliku životu"

"Poslije toga sam morao da prođem tranziciju u sebi, da bih se opet vratio i možda je taj cjelokupni proces trajao od kraja 2016. do sredine 2018. godine. Imao sam tu i povredu lakta, odmarao sam šest mjeseci, promijenio mi se servis zbog povrede."

Poraz u Majamiju od Francuza Benoe Pera u drugom kolu natjerao je Đokovića da donese, tad, konačnu odluku - napušta tenis. "Pao sam van 20 na svijetu, u martu 2018. Htio sam da ostavim tenis jer sam izgubio u 1. kolu Majamija. Morao sam da se sklonim, onda sam otišao na Dominikanu, kod naših prijatelja".

I baš kako je i Jelena potvrdila. Uslijedio je odmor, prilika da najbolji svih vremena dobro promisli o odlukama, a onda i da shvati da je "bijelom" sportu neophodan Novak Đoković.

"Bio je teniski teren jedan na kojem su oni igrali i moja žena je igrala sa sinom... Pitao sam je 'Da li mogu ja?', rekla mi je 'Ne, sada igramo Stefan i ja, ti dođi na kraju'. Odgovorio sam samo 'Dobro'. Završili su, otišli, a ja sam bio obučen u kupaći i uzeo sam reket da igram. Serviram jednu, drugu, petu... Ostanem dva sata i vrati mi se to. Do kraja godine sam sa 20 i nekog mjesta stigao na prvo. Svaka faza ima svoje 'zašto', samo je potrebno da daš priliku životu i Bogu da ti urede stvari. Nekad je bolje pustiti, pa dobiti", otkrio je Novak najteži period u karijeri.

