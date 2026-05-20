Rudar Prijedor očekuje da dobije licencu za PL BiH: "Uslovi su ispunjeni, ne treba da se dovodi u pitanje"

Prijedorčani su uputili žalbu Drugostepenoj komisiji FS BiH i očekuju povoljan ishod.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Pred fudbalerima Rudar Prijedora su još dva premijerligaška kola, u kojima će pokušati da izbore opstanak. Put ka cilju neće biti nimalo lagan, s obzirom na to da "rudari" kao pretposljednji imaju pet bodova manje od Posušja i Radnika, prvih timova u sigurnoj zoni. Otežavajuća okolnost za klub iz grada na Sani je i činjenica da mu Prvostepena komisija za licenciranje pri FS BiH nije izdala licencu za takmičenje, ali prema navodima iz kluba, uslovi za dobijanje iste sada su ispunjeni, pa se očekuje pozitivan ishgod žalbe Drugostepenoj komisiji.

Saopštenje kluba prenosimo u potpunosti.

"Rudar-Prijedor uložio žalbu na odluku prvostepene komisije za licenciranje i poziva navijače na susret protiv Zrinjskog.

Sa ciljem tačnog informisanja javnosti, donosimo informacije u vezi procesa licenciranja za učešće u Wwin ligi BiH za sezonu 2026/2027.

Prvostepena komisija za licenciranje FS BiH je na sjednici održanoj dana 04.05.2026. godine donijela odluku kojom se FK Rudar-Prijedor odbija izdavanje licence za učešće u takmičenju Wwin liga BiH za sezonu 2026/2027, iz razloga što klub ne ispunjava u cjelosti zahtjeve infrastrukturnog kriterija. Konkretno, nedostaje dokaz da klub ima potpisan ugovor sa firmom koja je preporučena za održavanje terena, kao i protokol jačine osvjetljenosti reflektorske rasvjete u skladu sa Uefa procedurama.

Obavještavamo javnost da je klub u međuvremenu ispunio oba uslova, te uložio žalbu drugostepenoj komisiji za licenciranje, tako da izdavanje licence FK Rudar-Prijedor za sezonu 2026/2027 u takmičenju Wwin liga Bosne i Hercegovine ne bi smjelo doći u pitanje.

Sa druge strane, dok god postoji šansa da sportskim rezultatom izborimo opstanak u Wwin ligi BiH, borićemo se do kraja!

I zato ovim putem pozivamo naše navijače da ispune stadion u petak od 18:00 časova na utakmici protiv ekipe HŠK Zrinjski i pruze podrsku ekipi u nastojanju da dodjemo do pobjede koja bi produžila nadu u opstanak u WWin ligi BiH.

Aj Rudar!"

Utakmica pretposljednjeg kola protiv Zrinjskog igra se u petak (22. maj) od 18.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!