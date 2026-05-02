Rudar dobio "derbi za opstanak"! Posušje dva puta zabijalo sa igračem manje, Prijedorčani slavili i prišli na "minus 3"!

Rudar Prijedor savladao Posušje i osvojio izuzetno važne bodove u borbi za opstanak.

Fudbaleri Rudar Prijedora i Posušja odigrali su „derbi za opstanak“ nakon kojeg se borba za spas dodatno zakomplikovala.

Dva puta Posušje je zabijalo golove sa igračem manje u Prijedoru, ali je Rudar uspio da prvo stigne do preokreta, a onda da odbije novi nalet i stigne do pobjede 3:2.

Italijanski štoper Fabricio Daneze bio je junak Rudara, ali je njegov pogodak za trijumf bio tek kraj prave darame na Gradskom stadionu u Prijedoru nakon kojeg domaćin i dalje ima nade da obezbijedi opstanak u Premijer ligi BIH.

Rudar je četiri kola prije i dalje u zoni ispadanja, ali sada sa samo tri boda manje od Posušja, odnosno četiri manje od Radnika.

Znajući da nemaju šta da izgube i da nemaju pravo na grešku fudbaleri Rudara su od početka krenuli ofanzivno, ali još jednom pokazali slabosti u odbrani pa su gosti iz Posušja prvi stigli do vođstvo, i to sa igračem manje.

Naime, Posušje je u 19. minutu ostalo bez Zvonimira Begića. Kapiten gostiju izbio je loptu i tom prilikom đonom udario igrača Rudara, u prvi mah sudija Sabrija Topalović nije ništa dosudio, ali je na intervenciju iz VAR sobe pregledao snimak i Begiću pokazao direktan crveni karton.

Nije to izgleda poremetilo Posušje pošto su četiri minute kasnije stigli do vođstva.

Poslije centaršuta sa desne strane Kreković je snažno šutirao glavom, a lopta se odbila od prečke u gol za 0:1 na Gradskom stadionu u Prijedoru.

Vođstvo Posušja nije dugo trajalo – svega 120 sekundi.

Poslije ubacivanja u šesnaesterac za Romeru napadač Rudara nije uspio da stvori priliku za šut ali je vratio loptu nazad do saigrača, a u nastavku akcije Ronkal je pogodio sa 20 metara za izjednačenje.

Mogao je Rudar i do potpunog preokreta u prvom poluvremenu, a najbliže tome bili su u 32. minutu kada je Ricmajer šutirao pored stative.

Drugo poluvrijeme donijelo je pravu dramu i preokret Rudar Prijedora koji je u 63. minutu donio Ronkal.

Drugo poluvrijeme donijelo je pravu dramu i preokret Rudar Prijedora koji je u 63. minutu donio Ronkal.

Ni nakon preokreta Rudar nije stao sa napadima. Redale su se šanse pred golom Šubarića, a iako nije pstignut gol u 71. Minutu vidjeli smo jedna od najljepših trenutaka na utakmici kada je Ronkal šutirao makazicama, međutim, preko prečke.

Samo tri minute kasnije sve je mogao da riješi Romera, nakon povratne lopte napadač Rudara je šutirao se nekih 8,9 metara, ali Šubarić to brani.

Kazna za ovaj promašaj stigla je već u 77. minutu. Visoku loptu u šesnaesterac domaćih spustio je glavom Živković za Kukavicu koji je pogodio sa svega nekoliko metara i šokirao sve na tribinama u Prijedoru.

Ekipa Perice Ognjenovića ipak je ogromnu inicijativu krunisala novim pogotkom za pobjedu. Igrao se 82. Minut kada su Prijedorčani izveli korner, a Fabricio Daneze iskoristio nepažnju odbrane Posušja i pogodio sa vrha peterca za 3:2 i veliku pobjedu Rudara u borbi za opstanak.



