Rudar Prijedor protiv Posušja hvata zadnji voz za opstanak

Fudbaleri Rudar Prijedora u derbiju začelja u subotu (16.00) dočekuju Posušje s imperativom pobjede u 32. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izabranici Perice Ognjenovića u ovaj meč ulazi sa devete, pretposljednje pozicije, dok su gosti osmi sa 32 boda, šest više od Prijedorčana.

Pet kola prije kraja prvenstva, prijedorski tim nema pravo na kiks - pobjeda je praktično imperativ u borbi za opstanak.

"Moji igrači su spremni za svaku vrstu pritiska. Prolazimo kroz razne situacije tokom cijele sezone. Spremamo se najbolje što možemo i pokušaćemo da odigramo najbolje što možemo, pa ćemo vidjeti da li je to dovoljno", rekao je trener Ognjenović.

Strateg Prijedorčana je dodao da između dva tima nema nepoznanica.

"Znamo sve o njima kao i oni o nama. Ne očekujem neka velika iznenađenja. Pripremićemo utakmicu na način za koji smatramo da je najbolji".

Hercegovački tim je posebno opasan iz kontranapada, ali u redovima gostiju sa "Mokrog doca" neće biti jednog od ključnih igrača - Hozea Mulata, zbog kartona.

Ulazak u finiš prvenstva donosi veliku neizvjesnost, a Ognjenović smatra da je Premijer liga BiH u ovom formatu opravdala očekivanja.

"Ovakav sistem takmičenja donio je veoma zanimljiv kraj. Manji broj klubova podiže kvalitet i neizvjesnost", zaključio je trener "rudara".

Meč između prijedorske i posuške ekipe na rasporedu je u subotu s početkom u 16 časova, a pravdu na susretu će dijeliti Sabrija Topalović iz Zenice.







