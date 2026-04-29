Borac već u petak može da postane šampion BiH, evo šta je potrebno 1

Nebojša Šatara
Banjalučki crveno-plavi predstojećeg vikenda bi mogli proslaviti šampionsku titulu, četvrtu u istoriji i to na 100. godišnjicu postojanja.

Sarajevski Željezničar eventualnom pobjedom nad Zrinjskim u petak u Mostaru (20.30) bi matematički osigurao šampionsku titulu banjalučkom Borcu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izabranici Vinka Marinovića imaju 73 boda na pet mečeva do kraja sezone, čak 13 više od drugoplasiranog Zrinjskog, koji u petak dočekuje sarajevski Željezničar.

Tim Save Miloševića nije favorit protiv "plemića" u Mostaru, ali s obzirom da se bori za plasman u evropska takmičenja, a ekipa Igora Štimca je evidentno odustala od borbe za titulu, ne bi bilo preveliko iznenađenje da plavi stignu do sva tri boda na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Ukoliko se to desi, Borac bi već u petak uveče i matematički postao šampion, pa bi dan kasnije bio potpuno rasterećen zaigrao protiv Sarajeva na "Koševu" (19.30).

Naravno, Zrinjski je ipak aktuelni prvak i sigurno neće tek tako prepustiti bodove Želji i čini se da je vjerovatniji scenario da će Borac u Sarajevu tražiti pobjedu i proslavu šampionskog naslova na stadionu "Asim Ferhatović Hase".

Banjalučani su ove sezone pokazali dominantnu formu i upisali 23 pobjede, četiri remija i samo četiri poraza uz impresivnu gol-razliku 71:20. Dosad je tim sa Gradskog stadiona tri puta bio prvak BiH i to u 2011. 2021. i 2024. godine.



Peršun

Forza Željo, ali svejedno dobijamo na Koševu.

