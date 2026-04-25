Velež sačuvao bodovnu razliku protiv Željezničara: Tresle se prečke na "Grbavici" u derbiju za Evropu

Duel između Željezničara i Veleža okončan je neriješenim rezultatom 0:0, ali zadovoljniji su "Grbavicu" napustili mostarski fudbaleri koji su sačuvali bodovnu prednost u borbi za plasman u evropska takmičenja.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

"Bitka za Evropu", kako je meč 31. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Želje i Veleža, okarakterisali navijači oba tima, pružio je dobar fudbal na "Grbavici", tresle su se prečke, ali su mreže mirovale.

ŽELJEZNIČAR - VELEž 0:0

U prvih 15 minuta utakmice viđene su po jedna prilika na obje strane. Najprije su "rođeni" zaprijetili preko strijelca het-trika u prošlom kolu - Armina Spahića u 13. minutu kada je šutirao glavom, ali bez većih problema za golmana Želje Vedada Muftića.

Uzvratili su izabranici Save Miloševića dva minuta kasnije preko Edvina Odinake, koji je tukao sa 20-ak metara pored stative.

A onda je u 18. minutu Dženan Šabić uzdrmao prečku Veležovog gola nakon centaršuta Odinake i intervencije golmana Mostaraca Tarika Karića.

Šabiću se u 26. minutu na drugoj strani revanširao Spahić, koji je s 20-ak metara takođe uzdrmao prečku!

Do odlaska na odmor bilo je još nekoliko polušansi, ali se na odmor u poluvremenu otišlo bez golova.

Početkom drugog dijela, Željo je nastavio s napadima i odmah na startu je Enes Alić iz slobodnog udarca opasno zaprijetio gostima iz Mostara, međutim, njegov udarac završio je tik pored stative.

Alić je bio jedan od najagilnijih igrača u nastavku meča, pokušao je i u 66. minutu dalekometnom paljbom, ali opet bez učinka.

Tim Ibre Rahimića se opredijelio u nastavku na čuvanje rezultata s obzirom na bodovnu prednost u odnosu na Želju, čekajući na grešku ili da iz eventualne kontre naprave nešto više u napadu.

Ipak, prva se zatresla mostarska mreža u 80. minutu kada je odbijenu loptu sa osam-devet metara u suprotni ugao pospremio Sulejman Krpić, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajda u kojem se našao rezervista Eldar Dragović.

Do kraja je Velež sačuvao "nulu" i šest bodova prednosti pred posljednjih pet kola.

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Galčev, Sedorf, Bičakčić, Alić, Erik, Pejić, Odinaka, Milošević, Šabić, Krpić. Trener: Savo Milošević

VELEŽ: Karić, Pidro, Bajrić, Šerbečić, Kuzmanović, Babić, Abdulah, Đurić, Salčin, Šarić, Spahić. Trener: Ibro Rahimić







